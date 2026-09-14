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BUSINESS
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FINANCE

Exchange Fund's foreign assets drop by HK$41.8 billion in August

FINANCE
12 mins ago
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The Exchange Fund’s foreign assets decreased during the month by HK$41.8 billion to HK$3.65 trillion as of the end of August, data from the Hong Kong Monetary Authority showed.

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The monetary base, comprising certificates of indebtedness, government-issued currency notes and coins in circulation, the balance of the banking system and Exchange Fund bills and notes issued, amounted to HK$2.08 trillion, the HKMA said.

Claims on the private sector in Hong Kong amounted to HK$403.1 billion.

Foreign liabilities amounted to HK$140.3 billion.

 

Exchange FundassetsAugustHKMAforeign

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