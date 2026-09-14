Exchange Fund's foreign assets drop by HK$41.8 billion in August

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US consumer inflation accelerates in August
11-09-2026 21:43 HKT
US producer prices increase as expected in August
11-09-2026 10:23 HKT
August was world's joint-hottest month on record, scientists say
10-09-2026 10:47 HKT
HKMA urges higher climate risk awareness for banking resilience
08-09-2026 20:44 HKT
China’s exports expand 25 percent in August, underpin economic growth
08-09-2026 11:00 HKT
HK records US$442.9b in foreign currency reserve at end-August
07-09-2026 16:53 HKT
HKMA debuts Phase 2B sustainable finance taxonomy for net-zero push
07-09-2026 15:28 HKT