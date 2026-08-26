Li Auto plunges to net loss of 4.7 bn yuan for first half of 2026

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China's top airlines warn of heavy losses ahead of uncertain summer
17-07-2026 10:33 HKT
NASA ends mission after loss of Mars probe
04-06-2026 11:45 HKT
From black to red: Li Auto records loss of 2.29bln yuan in Q1
28-05-2026 17:05 HKT
Parent company of Trump's Truth Social reports $400 mn loss
09-05-2026 17:42 HKT
SpaceX posted nearly $5 billion loss in 2025, The Information reports
10-04-2026 09:58 HKT
Meituan posts another quarterly loss as food delivery wars bite
26-03-2026 19:06 HKT
Day of reckoning arrives for social media after US court loss
26-03-2026 11:21 HKT
Taxi stuck sideways in narrow Central alley
24-08-2026 15:55 HKT