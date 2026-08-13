SGX to use Dow Jones coking coal index for new contract

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S&P 500, Nasdaq open higher after inflation data, earnings boost
12-08-2026 21:40 HKT
HK wins back foreign professionals as financial sector rebounds
12-08-2026 20:23 HKT
Parkour helps Singapore's elderly boost agility, strength
11-08-2026 18:14 HKT
Singapore raises 2026 growth forecast on AI boom after robust Q2 GDP
11-08-2026 10:47 HKT
Wall St open flat as markets monitor Hormuz situation
10-08-2026 21:40 HKT
HK swaps scorching sun for a rainy week, possible typhoon ahead
12-08-2026 15:08 HKT