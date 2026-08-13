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FINANCE

SGX to use Dow Jones coking coal index for new contract

FINANCE
8 hours ago
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Singapore Exchange's (SGX) logo is seen in the central business district, Singapore, April 7, 2020. REUTERS/Edgar Su
Singapore Exchange's (SGX) logo is seen in the central business district, Singapore, April 7, 2020. REUTERS/Edgar Su

Dow Jones said on Thursday that it has reached an agreement with the Singapore Exchange that would allow the bourse to reference its coking coal index for a new derivative contract.

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Here are some more details:

  • Dow Jones' McCloskey Australian FOB Second-Tier Hard Coking Coal Index will be used for the new swaps and futures contracts, the company said in a statement on its website.

  • Reuters reported in June SGX's plan to launch new coking coal and steel futures contracts, as part of a push to broaden its product offerings and reflect trade flow changes.

  • The new coking coal futures contract is scheduled to be launched in September, subject to a regulatory process, SGX told Reuters.

Reuters

Dow JonesSGXSingaporecoking coalderivative

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