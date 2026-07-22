Japan ready to take decisive action on forex if needed, finance minister says

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Opposition to data centres grows in cramped urban Japan
17-07-2026 15:35 HKT
Japan imperial rules tweaked but still no woman emperor
17-07-2026 11:47 HKT
After KFC, cyberattack hits Japanese ice cream giant
16-07-2026 16:51 HKT
Nvidia to co-develop AI shipbuilding robots in Japan
16-07-2026 15:06 HKT
'Holding back is evil': Gen-Zers revive Japan's corporate machismo
16-07-2026 14:02 HKT
Japan to recognise cryptocurrency as 'financial assets', NHK says
15-07-2026 16:20 HKT
Deborah Lee breaks silence after Patrick Tse’s death
20-07-2026 21:00 HKT