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BUSINESS
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FINANCE

China aims for retail sales of around 60 trillion yuan by 2030

FINANCE
38 mins ago
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Shoppers ride on a travelator at a supermarket in Beijing, China, October 15, 2015. REUTERS
Shoppers ride on a travelator at a supermarket in Beijing, China, October 15, 2015. REUTERS

China is aiming for retail sales to total around 60 trillion yuan (HK$69.41 trillion) by 2030, the government said in its 15th five-year plan for expanding consumption.

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The plan, released on Monday, vowed to boost services consumption, including those related to elderly care and childcare.

It also pledged to develop tourism consumption, expand the visa-free scheme to include more countries and increase the number of direct flights to Europe, the US and Belt and Road countries.

Reuters

Chinaretail salesconsumption

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