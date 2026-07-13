logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

China innovative drug out-licensing deal value reaches new high in first half of 2026, says CCTV

FINANCE
19 mins ago
logo
logo
logo
Illustration photo shows various medicine pills in their original packaging in Brussels, Belgium August 9, 2019. REUTERS/Yves Herman/Illustratio
Illustration photo shows various medicine pills in their original packaging in Brussels, Belgium August 9, 2019. REUTERS/Yves Herman/Illustratio

The value of China's innovative drug out-licensing deals reached about US$110 billion between January and June, a record high, state broadcaster CCTV reported Monday, citing data from the National Medical Products Administration.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
  • As of June 30, China's innovative drugs have been out-licensed to foreign companies in 81 deals.
  • A licensing agreement grants a company the rights to develop, manufacture or commercialise another company's pharmaceutical products or technologies in exchange for an upfront fee or future target-based payments, mitigating development risks.
  • The deal value has already reached 80 percent of 2025's full-year total.
  • The products licensed covered therapeutic areas including oncology, metabolism, immunology, and neurology.
  • The main licensee companies came from countries including the US, Britain, France and Italy.
  • Global drugmakers are stepping up their search for China-developed experimental medicines ahead of patent expirations.

Reuters

 

druginnovativedealChinalicensing

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Shein logo and their web shop are seen in this illustration taken, May 16, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Shein to kick off HK IPO as early as Q3, targeting over US$40 bln valuation: WSJ
FINANCE
16 mins ago
Illustration photo shows various medicine pills in their original packaging in Brussels, Belgium August 9, 2019. REUTERS/Yves Herman/Illustration/File Photo
China Medical System to pay Insilico up to US$177 million for nervous system work
FINANCE
5 hours ago
Farmland is flooded by heavy rain brought by Typhoon Bavi in Wenzhou, Zhejiang province, China (Reuters)
Typhoon Bavi batters eastern China, threatens days of heavy rain
CHINA
12-07-2026 14:51 HKT
The Chinese national flag is seen in Beijing, China April 29, 2020. REUTERS/Thomas Peter/File Photo
China temporarily bans helium exports as US-Iran tensions flare again
CHINA
10-07-2026 19:15 HKT
US military officials are enveloped in a dust cloud created by the rotor wash of a landing MV-22 Osprey aircraft during the Rim of the Pacific (RIMPAC) military exercises at Marine Corps Training Area Bellows (MCTAB) in Waimanalo, Hawaii, US, July 9, 2026. REUTERS/Marco Garcia
Intense sand and dust storms struck China, US in 2025: UN
WORLD
10-07-2026 17:42 HKT
North Korean leader Kim Jong Un and his wife Ri Sol Ju, walk with Chinese President Xi Jinping and his wife, first lady Peng Liyuan, during a departure ceremony following a state visit to Pyongyang, North Korea, June 9, 2026, in this picture released by North Korea's official Korean Central News Agency June 10, 2026. KCNA via REUTERS
China's Xi meets North Korea's premier in Beijing, state media reports
CHINA
10-07-2026 16:57 HKT
The Deepseek logo and words reading "Artificial Intelligence AI" are seen in this illustration taken on January 29, 2025. REUTERS
China tightens DeepSeek and other AI models as US embraces cheaper Chinese LLMs
INNOVATION
10-07-2026 15:07 HKT
The Chinese national flag flies in the wind over the Yalu River, with buildings of the North Korean city of Sinuiju behind, on the bank across, in Dandong, Liaoning province, China, June 8, 2026. REUTERS/Maxim Shemetov
China successfully tests sea-based rocket booster recovery system
CHINA
10-07-2026 13:11 HKT
At least 28 killed in shoe factory fire in southeast China, state media says
CHINA
10-07-2026 04:20 HKT
A worker miniature is placed among printed circuit boards with semiconductor chips, in this illustration picture taken July 5, 2023. REUTERS
Nexchip gray market gains 18pc, but Befar loses 29pc ahead of debut
FINANCE
09-07-2026 21:28 HKT
65 arrested as police bust illegal nightclub and gambling dens
NEWS
21 hours ago
Stormy HKDSE results day ahead amid nine-day rain forecast
NEWS
22 hours ago
Man, 44, critically injured after being hit by bus in Central
NEWS
13 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.