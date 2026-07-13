China innovative drug out-licensing deal value reaches new high in first half of 2026, says CCTV

Read More
Typhoon Bavi batters eastern China, threatens days of heavy rain
12-07-2026 14:51 HKT
China temporarily bans helium exports as US-Iran tensions flare again
10-07-2026 19:15 HKT
Intense sand and dust storms struck China, US in 2025: UN
10-07-2026 17:42 HKT
China's Xi meets North Korea's premier in Beijing, state media reports
10-07-2026 16:57 HKT
China successfully tests sea-based rocket booster recovery system
10-07-2026 13:11 HKT
Nexchip gray market gains 18pc, but Befar loses 29pc ahead of debut
09-07-2026 21:28 HKT