Blackstone caps withdrawals at flagship private credit fund as redemption requests hit 10pc

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Blackstone drops US$4 billion New World deal, Bloomberg News reports
13-05-2026 18:11 HKT
Watchdog flags risks in banks' growing private credit ties
06-05-2026 16:42 HKT
Japan rules out major domestic risks from private credit for now
10-04-2026 10:10 HKT
Blackstone invests US$250 million in UAE despite war disruption
26-03-2026 22:21 HKT
HKMA assesses private credit exposure amid growing fears: Bloomberg
17-03-2026 16:17 HKT
JPMorgan marks down loan portfolios of private credit groups, FT reports
11-03-2026 14:41 HKT
Hong Kong records hottest day of the year at 34.3 degrees
03-06-2026 18:43 HKT