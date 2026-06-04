logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

Blackstone caps withdrawals at flagship private credit fund as redemption requests hit 10pc

FINANCE
19 mins ago
logo
logo
logo
Signage is seen at the Blackstone Group headquarters in New York City, US, January 18, 2023. REUTERS
Signage is seen at the Blackstone Group headquarters in New York City, US, January 18, 2023. REUTERS

Blackstone has capped withdrawals at its flagship private credit fund as redemption requests rose in the second quarter, according to a regulatory filing on Thursday, becoming the latest asset manager to do so.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Investors in Blackstone Private Credit Fund sought to pull 10 percent of outstanding shares in the second-quarter tender offer. The fund will fulfill repurchase requests representing 5 percent of shares outstanding.

“Repurchase activity decelerated in the back half of the offer period, with onshore volumes below prior quarter levels,” the fund said in a shareholder letter.

Reuters

Blackstoneprivate credit

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
AI (Artificial Intelligence) letters are placed on computer motherboard in this illustration taken, June 23, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Google, Blackstone plan AI cloud venture with US$5 billion backing, WSJ reports
INNOVATION
19-05-2026 10:00 HKT
Signage is seen at the Blackstone Group headquarters in New York City, US, January 18, 2023. REUTERS
Blackstone drops US$4 billion New World deal, Bloomberg News reports
FINANCE
13-05-2026 18:11 HKT
A street sign for Wall Street is seen outside of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, New York, U.S., June 28, 2021. REUTERS/Andrew Kelly
Watchdog flags risks in banks' growing private credit ties
FINANCE
06-05-2026 16:42 HKT
A logo of Blackstone is pictured in Manhattan, New York City, U.S. July 29, 2025. REUTERS/Mike Segar
Blackstone vehicle aims to raise over US$1.7 billion in US IPO to fund data center bet
FINANCE
04-05-2026 22:45 HKT
Anthropic nears US$1.5 billion AI joint venture with Wall Street firms, WSJ reports
FINANCE
04-05-2026 11:30 HKT
People walk along Takeshita street at Harajuku shopping area in Tokyo, Japan, August 10, 2024. REUTERS/Willy Kurniawan.
Japan rules out major domestic risks from private credit for now
FINANCE
10-04-2026 10:10 HKT
A logo of Blackstone is pictured in Manhattan, New York City, U.S. July 29, 2025. REUTERS/Mike Segar
Blackstone invests US$250 million in UAE despite war disruption
FINANCE
26-03-2026 22:21 HKT
HKMA assesses private credit exposure amid growing fears: Bloomberg
FINANCE
17-03-2026 16:17 HKT
A sign stands in front of the JPMorgan Chase & Co bank headquarters building in New York, March 15, 2013. Reuters
JPMorgan marks down loan portfolios of private credit groups, FT reports
FINANCE
11-03-2026 14:41 HKT
Blackstone's US$4 billion New World talks stall over control, Bloomberg News reports
FINANCE
04-03-2026 11:44 HKT
Hana no Kumo in Hong Kong.
Three Hong Kong restaurants named among world’s most beautiful — all at The Henderson
ARTS & CULTURE
03-06-2026 14:00 HKT
Parents in 'Save Lily' case released on bail, vow to cooperate with probe
NEWS
19 hours ago
Hong Kong records hottest day of the year at 34.3 degrees
NEWS
03-06-2026 18:43 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.