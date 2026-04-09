logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

Disney plans to cut 1,000 jobs, WSJ reports

FINANCE
1 hour ago
logo
logo
logo
Disney+ logo is seen in this illustration taken August 5, 2025. REUTERS

Walt Disney is planning to cut as many as 1,000 positions in the coming weeks, many of which will be made in the company’s marketing department, the Wall Street Journal reported on Wednesday, citing sources.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The Journal said that plans for the coming job cuts began before Josh D’Amaro assumed his new role as Disney’s chief executive officer in March.

The planned layoffs could affect less than 1 percent of its total employees. Disney employed about 231,000 people as of the end of fiscal year 2025.

Disney’s newly appointed chief marketing officer, Asad Ayaz, also plans to unite the company’s marketing group and reduce expenses under code-named Project Imagine, the report added.

Ayaz began to oversee a newly created company-wide marketing organization in January.

Reuters could not immediately verify the report. Disney did not immediately respond to a Reuters request for comment outside regular business hours.

Reuters

Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.