logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

NIO reports narrowed net loss for last year

FINANCE
1 hour ago
logo
logo
logo
The logo of NIO is pictured on the NIO House, the showroom of the Chinese premium smart electric vehicle manufacture NIO Inc. in Berlin, Germany August 17, 2023. REUTERS/Annegret Hilse
The logo of NIO is pictured on the NIO House, the showroom of the Chinese premium smart electric vehicle manufacture NIO Inc. in Berlin, Germany August 17, 2023. REUTERS/Annegret Hilse
NIOEV

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A person tries the electric sedan SU7 displayed at a Xiaomi store in Beijing, China May 29, 2025. REUTERS/Tingshu Wang
Xiaomi says February EV deliveries topped 20,000, down from January
FINANCE
01-03-2026 15:17 HKT
Xiaomi's YU7 was first display in HK on September 4, 2025. SING TAO
Xiaomi launches safety advisory committee after EV accidents in China
INNOVATION
27-02-2026 22:32 HKT
'Policy has achieved its objectives' - Paul Chan defends ending EV tax breaks
NEWS
26-02-2026 13:59 HKT
Under the government's Fast Charger Incentive Scheme, CLP Power has assisted in identifying around 8,000 potential locations within its supply area suitable for the installation of fast chargers. (CLP Power)
CLP Power joins govt working group to advance EV adoption in HK
NEWS
12-02-2026 19:14 HKT
REUTERS/Tingshu Wang
Chinese vacuum maker Dreame pushes its planned EV with Super Bowl ad
INNOVATION
09-02-2026 16:09 HKT
A staff member looks at Tesla's Model 3 sedan displayed next to Model X SUV at the China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) in Beijing, China September 2, 2023. REUTERS
Tesla's China-made EV sales rise 9.3pc y/y in January
INNOVATION
04-02-2026 17:19 HKT
REUTERS
Most automakers post lower January sales
INNOVATION
01-02-2026 18:30 HKT
A view of a Tesla sign at its factory in Shanghai, China June 12, 2023. REUTERS
Tesla invests US$2 billion in Musk's xAI and reiterates Cybercab production starts this year
INNOVATION
29-01-2026 11:00 HKT
Amukelani Masungi, a worker, cleans the floor next to BYD vehicles on display at a BYD dealership in Sandton, South Africa, June 5, 2025. REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo
Vietnam's auto manufacturer to establish US$130 million EV battery plant with China's BYD
INNOVATION
27-01-2026 15:39 HKT
A person tries the electric sedan SU7 displayed at a Xiaomi store in Beijing, China May 29, 2025. REUTERS/Tingshu Wang
Xiaomi begins pre-orders for spruced up version of SU7 sedan, stresses safety features
INNOVATION
07-01-2026 16:06 HKT
Father's pedophilia threesome fantasy exposed by TVB's ‘Scoop’
SOCIAL BUZZ
8 hours ago
logo
(Video) Window cleaner dies after 15-minute pendulum smash into tower in Indonesia storm
WORLD
18 hours ago
East Coast Boardwalk power outage leaves residents running in dark for 3 hours
NEWS
21 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.