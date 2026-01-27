HK-based EcoCeres opens a sustainable aviation fuel production plant in Malaysia

Read More
Malaysia to charge two top military officers over alleged corruption
21-01-2026 21:53 HKT
Malaysia to take legal action against X over Grok AI concerns
13-01-2026 17:12 HKT
Malaysia seizes $375 mn in drugs after busting sydicate
20-12-2025 18:17 HKT
Malaysia charges PM's former aide with receiving bribes
04-12-2025 16:49 HKT
Hunt for missing flight MH370 to resume this month, Malaysia says
03-12-2025 13:44 HKT
Malaysian scientists recruit bed bugs as crime scene sleuths
25-11-2025 15:24 HKT
FIFA to probe Malaysian FA after players banned for forged documents
19-11-2025 16:56 HKT
Drivers to face $2,000 fines for using over two electronic devices
25-01-2026 15:33 HKT