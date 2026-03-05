logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
HONG KONG
breadcrumb-arrow
NEWS

RTHK signs MOU with Malaysia to deepen media ties and co-produce cultural program

NEWS
23 mins ago
logo
logo
logo
RTHKMalaysia

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A view of Kuala Lumpur's skyline, in Malaysia July 31, 2025. REUTERS/Hasnoor Hussain/File Photo
Malaysia drops defamation case against Australian in Thailand
WORLD
17-02-2026 18:27 HKT
Factories are seen near Tokyo. REUTERS/Stringer.
Malaysia and Japan plan major cross-border carbon capture project, despite climate benefit doubts
WORLD
17-02-2026 17:19 HKT
Police officers stand guard outside the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) headquarters in Putrajaya, Malaysia, July 3, 2018. REUTERS/Lai Seng Sin/File Photo
Malaysia forms special committee to probe anti-corruption chief, says communications minister
WORLD
13-02-2026 15:51 HKT
Photo by HAKIM MUSTAPHA / AFP French national Tom Felix (C) walks with Malaysian immigration officers after he was acquitted on eight drug-related charges at the High Court in Alor Setar on February 3, 2026.
Malaysian court acquits French man on drug charges
WORLD
03-02-2026 18:00 HKT
Photo by MOHD RASFAN / AFP. Asian football confederation (AFC) general secretary Windsor John (C) waves as he leaves after a press conference at the Malaysian football association's (FAM) headquarters in Kuala Lumpur on January 28, 2026.
Top Malaysian football officials quit over foreign-born players scandal
WORLD
28-01-2026 20:27 HKT
HK-based EcoCeres opens a sustainable aviation fuel production plant in Malaysia
ESG
27-01-2026 17:16 HKT
Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim attends a joint statement with French President Emmanuel Macron (not pictured), before a working dinner at the Elysee Palace, in Paris, France, July 4, 2025. REUTERS/Abdul Saboor
Malaysia to charge two top military officers over alleged corruption
WORLD
21-01-2026 21:53 HKT
Malaysia's Foreign Minister Mohamad Hasan speaks as he attends a ceremony for the accession of Timor-Leste to the ASEAN charter in Kuala Lumpur, Malaysia October 25, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa
ASEAN will not certify Myanmar election or send observers, Malaysia says
WORLD
20-01-2026 14:43 HKT
xAI and Grok logos are seen in this illustration taken, February 16, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Malaysia to take legal action against X over Grok AI concerns
WORLD
13-01-2026 17:12 HKT
Photo by STR / AFP. Members of the Royal Malaysia Police display seized illegal drugs and drug-making equipment during a press conference in Kuala Lumpur on December 20, 2025.
Malaysia seizes $375 mn in drugs after busting sydicate
WORLD
20-12-2025 18:17 HKT
logo
(Video) Derek Cheung announces engagement to youngest district councillor Angel Chong
SOCIAL BUZZ
17 hours ago
First Dubai–Hong Kong flight landed as services gradually resume
NEWS
20 hours ago
Gold rush in Yau Ma Tei as prices climb amid tensions
NEWS
03-03-2026 18:35 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.