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CHINA

Three Chinese injured in drone attack on Moscow

CHINA
1 hour ago
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Smoke billows after Ukrainian drone attacks, according to the local authorities, in the course of the Russia-Ukraine conflict, in Podolsk, Moscow Region, Russia, July 20, 2026. REUTERS/Stringer
Smoke billows after Ukrainian drone attacks, according to the local authorities, in the course of the Russia-Ukraine conflict, in Podolsk, Moscow Region, Russia, July 20, 2026. REUTERS/Stringer

Three Chinese nationals were injured during a Ukraine drone attack on Moscow, Chinese state media said on Tuesday.

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  • The Chinese embassy in Russia said two people were receiving treatment at a local hospital and were in stable condition without life-threatening injuries, while another had asked to be discharged for treatment back in China.

  • The embassy immediately activated its emergency response mechanism and asked Russian authorities to take all necessary measures to treat the injured and protect the safety and property of Chinese citizens.

  • The three Chinese were among 10 people injured in an attack carried out over Sunday night and Monday morning.

Reuters

Chineseinjureddrone attackMoscow

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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