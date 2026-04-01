logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
INTERNATIONAL
CHINA

Several Chinese airlines to raise domestic fuel surcharges from April 5

CHINA
01-04-2026 18:42 HKT
logo
logo
logo
Air China flight. (Reuters/File)
Air China flight. (Reuters/File)

Several Chinese airlines, including top carrier Air China, said on Wednesday that they would raise fuel surcharges for domestic flights from April 5, as the U.S.-Israeli war on Iran drives up jet fuel prices.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Air China, China Southern Airlines and China Southern's subsidiary Xiamen Airlines will raise fuel surcharges for domestic flights to 60 yuan for flights of 800 km (497 miles) and below and 120 yuan for those over 800 km, the companies said on their websites.

The move will raise the charges six-fold, according to company statements on Wednesday and in December.

Budget carriers Spring Airlines and China United Airlines, a subsidiary of China Eastern Airlines, have also announced fuel surcharge hikes for domestic flights from April 5.

The conflict in the Middle East has upended the global aviation industry, prompting airlines to raise fares and revise financial outlooks.

China's three largest state-owned airlines said they were cautious about the outlook for this year, after all returned to losses in the fourth quarter of 2025.

(Reuters)

airlinesfuel surchargesChinese

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.