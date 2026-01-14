logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
CHINA NEWS

Taiwan seeks arrest of Chinese smartphone maker OnePlus CEO over illegal hires

CHINA NEWS
31 mins ago
logo
logo
logo
Chief Executive Officer of OnePlus Pete Lau attends a launch event for the new OnePlus 6T in the Manhattan borough of New York, New York, U.S., October 29, 2018. REUTERS/Carlo Allegri
Chief Executive Officer of OnePlus Pete Lau attends a launch event for the new OnePlus 6T in the Manhattan borough of New York, New York, U.S., October 29, 2018. REUTERS/Carlo Allegri
TaiwanarrestChinese smartphone makerOnePlusCEOillegal hires

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A Taiwan flag flutters in Keelung, as China conducts "Justice Mission 2025" military drills around Taiwan, in Keelung, Taiwan, December 30, 2025. REUTERS/Ann Wang
Taiwan says it has reached 'broad consensus' with US on tariff talks
MARKET
13-01-2026 14:18 HKT
A Taiwan flag flutters in Keelung, as China conducts "Justice Mission 2025" military drills around Taiwan, in Keelung, Taiwan, December 30, 2025. REUTERS/Ann Wang
Taiwan says it has reached 'broad consensus' with US on tariff talks
CHINA NEWS
13-01-2026 14:13 HKT
China bans two Taiwan ministers for alleged 'independence activities'
CHINA NEWS
07-01-2026 15:16 HKT
Nvidia CEO Huang says next generation of chips is in full production
TECH & STARTUP
06-01-2026 10:58 HKT
35-year-old driver arrested as drugs found in car on Prince Edward Road East
HONG KONG NEWS
06-01-2026 06:45 HKT
Paula Ip. HKIFA
HKIFA appoints Paula Ip as new CEO
MARKET
02-01-2026 11:08 HKT
Lai Ching-te delivering a New Year’s Day speech at the presidential hall in Taipei. (AFP)
China says Taiwan leader's speech 'filled with lies': state media
CHINA NEWS
01-01-2026 15:01 HKT
Chinese People's Liberation Army (PLA) soldiers fire a rocket into the air as they conduct military drills on Pingtan island, in eastern China’s Fujian province, the closest point to Taiwan, on December 30, 2025. (AFP)
China says 'successfully completed' Taiwan drills
CHINA NEWS
31-12-2025 18:51 HKT
China slams countries that criticised Taiwan drills as 'irresponsible'
CHINA NEWS
31-12-2025 17:11 HKT
A Taiwan Air Force Mirage 2000 fighter jet takes off at Hsinchu Air Base in Hsinchu on December 29, 2025. (AFP)
Japan says China's military drills around Taiwan 'increase tensions'
CHINA NEWS
31-12-2025 14:03 HKT
21-year-old boss gives staff gold, cash rewards at company dinner
CHINA NEWS
12-01-2026 07:49 HKT
(File Photo)
Hong Kong braces for 13-degree chill next Wed as intense monsoon approaches 
HONG KONG NEWS
12-01-2026 20:09 HKT
David Webb. Reuters
Hong Kong activist investor David Webb dies at 60
MARKET
16 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.