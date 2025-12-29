Mainland street food star ‘Chicken Chop Brother’ makes surprise appearance in Hong Kong

Read More
Russia opposes Taiwan independence in any form, FM Lavrov says
28-12-2025 16:26 HKT
Taiwan's quake 2nd strongest since 1999; aftershocks warned
28-12-2025 12:27 HKT
7.0 magnitude quake strikes off Taiwan's Yilan, felt across island
27-12-2025 23:50 HKT
China issues drafts rules to regulate AI with human-like interaction
27-12-2025 20:32 HKT
China revises aviation law to regulate drones, tighten safety rules
27-12-2025 18:20 HKT
China sanctions 20 US firms over Taiwan arms sales
27-12-2025 13:02 HKT
China's national legislature to convene annual session on March 5
27-12-2025 11:46 HKT