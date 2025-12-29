logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
CHINA NEWS

Mainland street food star ‘Chicken Chop Brother’ makes surprise appearance in Hong Kong

CHINA NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
source: Xiaohongshu
source: Xiaohongshu

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
A ship fires a weapon during drills east of Taiwan, in this screenshot from a video released by the Eastern Theatre Command of China's People's Liberation Army (PLA) on December 29, 2025. (Reuters)
China launches war games around Taiwan as island vows to defend democracy
CHINA NEWS
3 hours ago
Chengdu car shop blast kills one, injures four
CHINA NEWS
18 hours ago
Children play around a bunker in Surin province on December 10, 2025, during clashes along the Thai-Cambodia border. (AFP)
Thai and Cambodian top diplomats meet in China to solidify ceasefire
CHINA NEWS
18 hours ago
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. (File Photo)
Russia opposes Taiwan independence in any form, FM Lavrov says
CHINA NEWS
28-12-2025 16:26 HKT
Taiwan's quake 2nd strongest since 1999; aftershocks warned
CHINA NEWS
28-12-2025 12:27 HKT
7.0 magnitude quake strikes off Taiwan's Yilan, felt across island
CHINA NEWS
27-12-2025 23:50 HKT
A humanoid robot Tiangong by Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics Co, moves an orange as a demonstration at its company, during an organised media tour to Beijing Robotics Industrial Park, in Beijing Economic-Technological Development Area, also known as Beijing E-Town, China May 16, 2025. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo
China issues drafts rules to regulate AI with human-like interaction
CHINA NEWS
27-12-2025 20:32 HKT
File Photo
China revises aviation law to regulate drones, tighten safety rules
CHINA NEWS
27-12-2025 18:20 HKT
China sanctions 20 US firms over Taiwan arms sales
CHINA NEWS
27-12-2025 13:02 HKT
File Photo
China's national legislature to convene annual session on March 5
CHINA NEWS
27-12-2025 11:46 HKT
HK braces for post-new year chill as temperatures to plunge 8 degrees
HONG KONG NEWS
28-12-2025 14:34 HKT
Reuters
Hong Kong launches IP financing sandbox to assist pilot sectors in financing
MARKET
22-12-2025 19:28 HKT
5-year-old boy dies after arm trapped in ski resort elevator in Hokkaido
WORLD NEWS
14 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.