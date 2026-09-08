logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Fire in Indonesia's Papua kills 11, including 6 children: police

WORLD
1 hour ago
logo
logo
logo

A fire in Indonesia's easternmost Papua region razed a market on Monday and killed 11 people, including six children, police said.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The fire was first spotted in the town of Paniai in Central Papua province shortly after midnight, and it quickly spread to several shophouses, local police spokesman Henry J. Manurung said.

"During the inspection, officers found 11 victims who had died with burn injuries. Of the 11 victims, five of them were adults, while the other six were children," Henry said in a statement.

The children were aged between two and nine years old, he added.


The fire, which raged for more than three hours, destroyed at least 40 kiosks and houses, despite the deployment of fire trucks and water cannons.

Authorities were still investigating the cause of the fire.

X@itskaesha

"The intensity of the blaze and the fact that the houses and stalls were all packed tightly together made the firefighting process take quite a long time," Henry said.

Deadly fires are not uncommon in Indonesia.

In December, 22 people died when a fire tore through a seven-storey office building in Central Jakarta.

Police said a drone battery that exploded on the ground floor was the likely cause.

An explosion at a nickel-processing plant in the country's east in 2023 killed at least 12 people.

AFP

Indonesiafatal fire

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Photo by MUFFIDZ MA’SUM / VARIOUS SOURCES / AFP A mother-and-baby orangutan pair being evacuated by officials due to forest and land fires in Sungai Awan Kiri village, in the Muara Pawan district of Ketapang, West Kalimantan.
Indonesia rescues second orangutan mother and baby from wildfire
WORLD
05-09-2026 19:16 HKT
Students rest while receiving treatment for food poisoning at the regional general hospital after eating government-sponsored free school meals in Sidoarjo, East Java province, Indonesia, September 2, 2026. REUTERS/Suryanto
Indonesia's top rights body calls for police to probe poisoning of more than 2,000 students
WORLD
04-09-2026 18:24 HKT
Akulaku.
Indonesia's Akulaku confidentially files for HK listing, aiming to raise up to US$500m
FINANCE
01-09-2026 15:17 HKT
Aerial view of Funafuti, Tuvalu’s most populous island, September 6, 2024. Picture taken through plane window. REUTERS/Kirsty Needham
Pacific nations detain Chinese, Indonesian boats for illegal fishing
CHINA
21-08-2026 16:15 HKT
Chinese Foreign Minister Wang Yi listens during a joint press conference with Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi (not pictured) following their bilateral meeting in Jakarta, Indonesia, April 18, 2024. REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo
China, Indonesia ministers meet on Friday, to discuss security and economic issues
CHINA
21-08-2026 10:50 HKT
Photo by DITO / AFP This picture taken on August 6, 2026 shows a fire burning at a landfill site in Rasau Jaya, Kubu Raya, West Kalimantan.
Make it rain: Indonesia chases clouds to stem El Nino fires
WORLD
18-08-2026 13:18 HKT
Xi and Indonesian president Prabowo Subianto in 2015. (File)
Xi extends congratulations on Indonesia's 81st founding anniversary
CHINA
17-08-2026 19:30 HKT
A rescuer conducting operations near a collapsed mosque following a 7.7-magnitude earthquake in Satar Kampas village, East Manggarai, East Nusa Tenggara. (AFP)
Nearly 13,000 displaced by deadly Indonesian quake await aid
WORLD
17-08-2026 18:29 HKT
Thousands evacuate after Indonesia quake kills 51, cuts roads
WORLD
16-08-2026 12:31 HKT
People evacuated from a building collapse at Jayakarta hotel following an earthquake of magnitude 7.7, in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, Indonesia, August 15, 2026. REUTERS/Stringer
At least 38 dead after Indonesia's magnitude-7.7 earthquake, officials say
WORLD
15-08-2026 10:30 HKT
(File photo)
AI model predicts tropical cyclone to approach within 400km of HK on Sat
NEWS
06-09-2026 18:58 HKT
Boy, 10, dies after collapsing at Happy Valley home
NEWS
07-09-2026 00:26 HKT
Woman finds live baby rat in takeaway satay beef noodles in Kwai Chung
NEWS
12 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.