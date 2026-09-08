Fire in Indonesia's Papua kills 11, including 6 children: police

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Indonesia rescues second orangutan mother and baby from wildfire
05-09-2026 19:16 HKT
Pacific nations detain Chinese, Indonesian boats for illegal fishing
21-08-2026 16:15 HKT
Make it rain: Indonesia chases clouds to stem El Nino fires
18-08-2026 13:18 HKT
Xi extends congratulations on Indonesia's 81st founding anniversary
17-08-2026 19:30 HKT
Nearly 13,000 displaced by deadly Indonesian quake await aid
17-08-2026 18:29 HKT
Thousands evacuate after Indonesia quake kills 51, cuts roads
16-08-2026 12:31 HKT
At least 38 dead after Indonesia's magnitude-7.7 earthquake, officials say
15-08-2026 10:30 HKT
AI model predicts tropical cyclone to approach within 400km of HK on Sat
06-09-2026 18:58 HKT
Boy, 10, dies after collapsing at Happy Valley home
07-09-2026 00:26 HKT