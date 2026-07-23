Liverpool ticket tout crackdown yields £1.2m seizure and 400 lifetime bans

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King Salah signs off with assist in emotional Liverpool swansong
25-05-2026 07:00 HKT
Liverpool's Van Dijk scores late winner in 2-1 derby win over Everton
20-04-2026 03:17 HKT
Red-hot PSG beat Liverpool 2-0 in quarter-final first leg
09-04-2026 06:10 HKT
Richarlison earns struggling Tottenham a point at Liverpool
16-03-2026 06:10 HKT
Advantage Galatasaray as Lemina header earns 1-0 win over Liverpool
11-03-2026 06:05 HKT
Lacklustre Liverpool snatch late 1-0 win at Nottingham Forest
23-02-2026 05:42 HKT
Man City snatch chaotic 2-1 win at Liverpool to stay on Arsenal's heels
09-02-2026 03:45 HKT
2 mainlanders arrested for touting Jacky Cheung concert tickets
21-01-2026 04:03 HKT
Appeal court overturns ruling after judge copied lawyers’ submissions
21-07-2026 16:24 HKT