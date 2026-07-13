Bangkok pub fire kills at least 27 people, officials say

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Thailand condemns Chinese Uyghurs to death for 2015 shrine bombing
11-06-2026 15:59 HKT
Train driver charged after deadly crash in Thailand
18-05-2026 04:44 HKT
Crane collapse in Bangkok suburbs kills two: police
15-01-2026 12:50 HKT
Myanmar citizens head to early polls in Bangkok
06-12-2025 17:51 HKT
Trial opens over Bangkok murder of French-Cambodian ex-MP
30-09-2025 19:14 HKT
At least 6 dead in 'mass shooting' at market in Bangkok: Thai police
28-07-2025 15:06 HKT
Bangkok Airways flight lands safely after mid-air power bank fire: sources
27-07-2025 19:53 HKT
Exec linked to Bangkok building collapse arrested
20-04-2025 15:34 HKT