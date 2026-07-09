logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

NATO pledges €70 billion for Ukraine as Trump praises peace 'progress'

WORLD
1 hour ago
logo
logo
logo

NATO has pledged €70 billion (US$80 billion) in assistance for Ukraine's fight against Russia as the two-day summit in Ankara concluded, with US President Donald Trump expressing optimism about a future peace deal.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ukrainian President Volodymyr Zelensky joined leaders from all 32 member states in the Turkish capital, where he held bilateral meetings and met with Trump. The alliance's closing statement said members "stand united in our unwavering support for Ukraine in defending its freedom, sovereignty, and territorial integrity."

The commitment for 2026 includes military equipment, assistance and training, with members affirming sovereign commitments to sustaining equivalent levels in 2027.

Trump, appearing alongside Zelensky, said Russian President Vladimir Putin is "a difficult character" but added: "I think we've made a lot of progress in the last couple of weeks."

The US president also offered to give Ukraine a licence to produce Patriot missile systems, saying: "We'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it."

Zelensky expressed gratitude for American support and said: "We know what to do to bring peace."

Meanwhile, Russian missile strikes on Kyiv on Wednesday killed at least three people and wounded 14, while attacks on Kharkiv injured 34. Ukrainian drones struck three Russian oil refineries and pipeline pumping stations.

NATO Ukraine Trump military aid

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
ANKARA, TURKIYE - JULY 07: US President Donald Trump at Ankara Airport, who is paying an official visit to Turkey ahead of the 36th NATO Heads of State and Government Summit in Ankara, Turkey, on July 07, 2026. Dogukan Keskinkilic/Pool via REUTERS
Trump orders halt to US trade with Spain over NATO spending, Iran
WORLD
11 hours ago
Photo: Reuters
Trump will attend the NATO summit in Turkey in July, Rubio says
WORLD
04-06-2026 07:18 HKT
Photo by JONATHAN NACKSTRAND / AFP US Secretary of State Marco Rubio (R) gestures in front of Poland's Foreign Minister Radosław Sikorski at the NATO Foreign Ministers' meeting in Helsingborg, Sweden, on May 22, 2026.
NATO ministers sound out US on Trump's 'confusing' troop moves
WORLD
22-05-2026 18:17 HKT
File Photo/Reuters
US trade court rules Trump tariffs illegal, but issues narrow block
FINANCE
08-05-2026 07:45 HKT
Spain's Prime Minister Pedro Sanchez attends the 55th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 22, 2025. REUTERS/Yves Herman
Spain is 'reliable' NATO member, PM says after reported US ouster threat
WORLD
25-04-2026 12:14 HKT
Spanish soldiers take part in Exercise Dynamic Mariner 25 military drill training, which involves naval forces from several NATO members, at Retin beach, in the Atlantic Ocean, in Barbate, Spain, March 28, 2025. REUTERS/Jon Nazca
Pentagon email floats suspending Spain from NATO, other steps over Iran rift, source says
WORLD
24-04-2026 20:14 HKT
Britain's Defence Secretary John Healey delivers a statement on recent UK operational activity, he said the UK and allies monitored a Russian attack submarine and two spy submarines in the North Atlantic for a month before they retreated, at 9 Downing Street in Westminster, central London, Britain, April 9, 2026. Yui Mok/Pool via REUTERS
UK's Healey says U.S. 'absolutely locked' into NATO
WORLD
10-04-2026 20:05 HKT
U.S. President Donald Trump holds a bilateral meeting with NATO Secretary General Mark Rutte at the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Trump criticizes NATO over Iran in meeting with alliance's boss
WORLD
09-04-2026 09:17 HKT
US President Donald Trump speaks about the conflict in Iran in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House on April 6, 2026 in Washington, DC. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Trump lashes out at 'paper tiger' NATO while re-upping Greenland claim
WORLD
07-04-2026 10:34 HKT
U.S. President Donald Trump holds a bilateral meeting with NATO Secretary General Mark Rutte at the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Trump's anger over Iran thrusts NATO into fresh crisis
WORLD
03-04-2026 13:33 HKT
Domestic helper proposed pay rise too much for most employers, says union chair
NEWS
07-07-2026 14:25 HKT
(Online photo)
Hungary scrambles fighter jets after Cathay flight loses contact over Romania
NEWS
11 hours ago
Durian guide: 6 common varieties and how to choose a ripe one
WELLNESS
07-07-2026 12:00 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.