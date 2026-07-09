NATO pledges €70 billion for Ukraine as Trump praises peace 'progress'

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Trump will attend the NATO summit in Turkey in July, Rubio says
04-06-2026 07:18 HKT
NATO ministers sound out US on Trump's 'confusing' troop moves
22-05-2026 18:17 HKT
US trade court rules Trump tariffs illegal, but issues narrow block
08-05-2026 07:45 HKT
Spain is 'reliable' NATO member, PM says after reported US ouster threat
25-04-2026 12:14 HKT
UK's Healey says U.S. 'absolutely locked' into NATO
10-04-2026 20:05 HKT
Trump criticizes NATO over Iran in meeting with alliance's boss
09-04-2026 09:17 HKT
Trump lashes out at 'paper tiger' NATO while re-upping Greenland claim
07-04-2026 10:34 HKT
Trump's anger over Iran thrusts NATO into fresh crisis
03-04-2026 13:33 HKT
Durian guide: 6 common varieties and how to choose a ripe one
07-07-2026 12:00 HKT