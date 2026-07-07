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'Pokemon airport' opens to help Japanese quake-hit region

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25 mins ago
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Performers in Pikachu costumes dance at a Splash show and Pokemon Go Park event in Yokohama, Japan August 9, 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
Performers in Pikachu costumes dance at a Splash show and Pokemon Go Park event in Yokohama, Japan August 9, 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

An airport in a remote Japanese region hit by a deadly earthquake in 2024 was given a new look on Tuesday, temporarily nicknamed after the Pokemon universe, and its lobby adorned with a floating Pikachu on a plane-shaped balloon.

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The Noto Peninsula has faced a decline in tourists since the powerful 7.5-magnitude quake on New Year's Day two years ago that claimed over 700 lives.

On Tuesday, a life-size Pikachu mascot dressed as a pilot joined officials for a ribbon-cutting ceremony to officially nickname the local facility "Noto Satoyama Pokemon With You Airport" and welcome visitors.

More than 100 Pokemon characters are displayed across the airport, including the lobby wall.

The name will be used for three years, according to the Pokemon With You Foundation.

Public broadcaster NHK reported in February that the number of visitors who stay overnight in the region remains at just over 30 percent of pre-quake levels.

AFP

Pokemon airportJapanquake-hit

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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