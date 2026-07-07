'Pokemon airport' opens to help Japanese quake-hit region

Read More
11 historic Buddha statues stolen from Japanese temple in Gifu
06-07-2026 07:50 HKT
China says Japan-India cooperation 'should not target' Beijing
03-07-2026 16:46 HKT
Japan deploys bear cameras in moutains as attacks surge
02-07-2026 17:14 HKT
Bear spray goes off in Japan post office, five hospitalised
02-07-2026 13:23 HKT
Japan plans sovereign AI model, 10 million AI robots
01-07-2026 16:06 HKT
'My dream is broken': Japan visa rules push out foreign residents
01-07-2026 13:35 HKT
Domestic helpers' union seeks $6,670 minimum wage
05-07-2026 19:27 HKT
At least 63 HK students secure perfect scores as IB results released
06-07-2026 14:54 HKT