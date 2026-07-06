11 historic Buddha statues stolen from Japanese temple in Gifu

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China says Japan-India cooperation 'should not target' Beijing
03-07-2026 16:46 HKT
Japan deploys bear cameras in moutains as attacks surge
02-07-2026 17:14 HKT
Bear spray goes off in Japan post office, five hospitalised
02-07-2026 13:23 HKT
Japan plans sovereign AI model, 10 million AI robots
01-07-2026 16:06 HKT
'My dream is broken': Japan visa rules push out foreign residents
01-07-2026 13:35 HKT
Japan police investigate another suspected fatal bear attack
30-06-2026 18:15 HKT
Yen hits 40-year low as clock ticks on intervention
30-06-2026 10:41 HKT
Gabriel Martinelli's late winner helps Brazil rally past Japan
30-06-2026 04:34 HKT