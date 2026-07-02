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Venezuela declares seven days of mourning as earthquake death toll rises to 2,295

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1 hour ago
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File Photo/Reuters
File Photo/Reuters

Venezuela's interim president Delcy Rodriguez has declared seven days of national mourning for the victims of last week's devastating earthquakes, which have killed nearly 2,300 people and left thousands more missing.

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"Venezuela's soul is torn apart by the human losses caused by the devastating earthquakes," Rodriguez wrote on her Telegram account, announcing the mourning period from 6pm on Wednesday.

National Assembly President Jorge Rodriguez said the death toll has risen to 2,295, with more than 11,000 people injured.

AFP

Venezuela earthquake national mourning

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

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