David Beckham to get star on Hollywood Walk of Fame

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Stars descend as Cannes Film Festival opens without Hollywood backing
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YouTube offers deepfake detection to Hollywood
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Michael Jackson fans pack Hollywood for biopic premiere
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Val Kilmer returns via AI as filmmakers test Hollywood's red line
16-04-2026 12:06 HKT
Taiwan Mandopop star Jay Chou returns with ambitious new album
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LA Walk of Fame named worst tourist spot
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KPop Demon Hunters star to open Women's Asian Cup
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How Netflix won Hollywood's biggest prize, Warner Bros Discovery
06-12-2025 14:04 HKT
Pakistani teacher charged over nude selfies sent to Form One student
02-06-2026 14:59 HKT