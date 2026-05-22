logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__iconmenu__icon
INTERNATIONAL
breadcrumb-arrow
WORLD

Vietnam auctions convicted tycoon's Hermes handbags for over $500k

WORLD
1 hour ago
logo
logo
logo
Truong My Lan (File Photo - Reuters)
Truong My Lan (File Photo - Reuters)

A pair of luxury Hermes handbags that once belonged to a jailed Vietnamese property tycoon sold at auction for more than $500,000, state media reported, as the government seeks to recover funds linked to a $27 billion fraud.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Property developer Truong My Lan was convicted in 2024 of swindling cash from Saigon Commercial Bank (SCB), which prosecutors said she controlled.

She was initially sentenced to death in one of Vietnam's biggest corruption cases, but now faces life in prison after Hanoi abolished capital punishment for some crimes.

A confiscated Hermes bag with white gemstones sold Thursday at the Ho Chi Minh City Asset Auction Service Center for 11.6 billion Vietnamese dong ($440,000), state media reported. A second Hermes bag sold for 2.5 billion dong ($95,000).

The disgraced tycoon had asked a court to return the rare albino Birkin bags, saying she had purchased one in Italy and received the other as a gift.

They were "mementos" she wanted returned to her family, state media reported.

Tens of thousands of people who invested their savings in Saigon Commercial Bank lost money, shocking the communist nation and prompting rare protests from the victims.

Lan was ordered to compensate victims and has paid more than 12 trillion dong ($455 million) to bondholders so far, according to a statement on the government’s website.

Three cars once belonging to Lan -- a Maybach, a BMW and a Lexus -- are set to be auctioned Friday.

AFP

Vietnamauctionconvicted tycoonHermes handbags$500k

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Vietnam's President and Communist Party Secretary General To Lam arrives at Tsinghua University in Beijing, China April 14, 2026. cnsphoto via REUTERS
Communist-run Vietnam eyes influencers, AI to spruce up propaganda, documents show
WORLD
08-05-2026 15:05 HKT
South Korean President Lee Jae Myung speaks during his new year press conference at the presidential Blue House in Seoul, South Korea, Wednesday, Jan. 21, 2026. Ahn Young-joon/Pool via REUTERS/File Photo
South Korea, Vietnam leaders to meet in Hanoi next week, sources say
WORLD
22-04-2026 10:06 HKT
Vietnamese General Secretary of the Communist Party To Lam (C) and Chinese President Xi Jinping (R) review the guard of honor at the Presidential Palace in Hanoi, Vietnam 14 April 2025. Xi is on a state visit to Vietnam from 14 to 15 April 2025. LUONG THAI LINH / /Pool via REUTERS
China offers loans, technology for Vietnam railways
CHINA
17-04-2026 14:20 HKT
South Korean President Lee Jae Myung speaks during his new year press conference at the presidential Blue House in Seoul, South Korea, Wednesday, Jan. 21, 2026. Ahn Young-joon/Pool via REUTERS/File Photo
South Korean President Lee to make state visits to India and Vietnam
WORLD
16-04-2026 10:43 HKT
Vietnam's President and Communist Party Secretary General To Lam arrives at Tsinghua University in Beijing, China April 14, 2026. cnsphoto via REUTERS
China's Xi calls for strategic clarity, political security with Vietnam
CHINA
15-04-2026 19:54 HKT
The painting "Tete de femme (1941)" by Spanish painter Pablo Picasso is displayed before the charity raffle official draw to announce the winner of this Picasso painting for 100 euros at Christie's auction house in Paris, France, April 14, 2026. REUTERS/Tom Nicholson
Paris engineer wins Picasso painting at charity auction
WORLD
15-04-2026 17:34 HKT
This photo taken and released by the Vietnam News Agency (VNA) on April 15, 2026, shows Chinese President Xi Jinping (2nd L) and his wife Peng Liyuan (L) welcoming Vietnam's President To Lam and his wife Ngo Phuong Ly at the Great Hall of the People in Beijing. (Photo by Vietnam News Agency / AFP)
Xi meets Vietnam's To Lam in Beijing: Chinese state media
CHINA
15-04-2026 12:35 HKT
Vietnam's Communist Party General Secretary To Lam takes his oath as Vietnam's President during the legislature's session at the National Assembly in Hanoi, Vietnam, April 7, 2026. National Assembly/Handout via REUTERS
As ties warm, Vietnam's top leader schedules China visit
CHINA
09-04-2026 11:49 HKT
Vietnam's Communist Party General Secretary To Lam receives a bouquet from National Assembly Chairman Tran Thanh Man after taking his oath as Vietnam's President in Hanoi, Vietnam, April 7, 2026. National Assembly Handout via REUTERS
Vietnam's To Lam plans China visit next week after winning presidency, sources say
CHINA
08-04-2026 10:36 HKT
Photo by - / AFP Vietnam's Communist Party general secretary To Lam speaks during the opening session of the National Assembly in Hanoi on April 6, 2026.
Vietnam's To Lam: secret policeman turned changemaker
WORLD
07-04-2026 15:33 HKT
ImmD crackdown targets moonlighting domestic helpers arresting 17
NEWS
19-05-2026 17:52 HKT
One dead, four injured in Jordan flat fire, 200 residents evacuated
NEWS
21 hours ago
BTS to perform at Kai Tak Stadium for Hong Kong stop of ‘ARIRANG’ world tour
ENTERTAINMENT
7 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.