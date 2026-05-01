INTERNATIONAL
WORLD

Father jumps onto tracks to shield toddler as train carriages pass overhead in Bangladesh miracle

A father in Bangladesh miraculously survived after jumping onto train tracks to shield his one-year-old son as eight carriages passed over them, when the train suddenly started moving as they were alighting at a station, local media reported.

The family was traveling on a Titas commuter train from Brahmanbaria to Bhairab. The train arrived at the station about 90 minutes late. As the father stepped off with his son, the train unexpectedly began moving again, causing the toddler to slip from his arms and fall into the narrow gap between the platform and the carriage.

Without hesitation, the father jumped onto the tracks, covering his son with his body as the train continued moving. Video footage shows the father pressing the child against the ground and platform wall, seeking refuge in the space beneath the train. At least eight carriages passed over them.

Onlookers waiting on the platform watched helplessly until the train had完全 passed. They then rushed to pull the father and son to safety. Neither was seriously injured. The crowd erupted in applause for the father's swift and冷静 rescue.

Online commentators praised the father's instinctive courage and父爱, calling him a true hero. The incident has also raised concerns about train safety and уборка procedures in Bangladesh.

Bangladesh train accident father saves son

 

