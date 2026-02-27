logo
India moves closer to dengue vaccine as final trials underway

WORLD NEWS
27-02-2026 13:04 HKT
Photo by ARUN SANKAR / AFP This photograph taken on January 29, 2026 shows a researcher working in the vaccine laboratory of Panacea Biotec, a pharmaceutical company in New Delhi.
Photo by ARUN SANKAR / AFP This photograph taken on January 29, 2026 shows a researcher working in the vaccine laboratory of Panacea Biotec, a pharmaceutical company in New Delhi.
A salesperson shows a new Xiaomi mobile phone to customers at a store in New Delhi, India, February 1, 2025. REUTERS/Priyanshu Singh
Xiaomi challenges India tax authority over tariffs on royalties in closely watched case
CHINA NEWS
25-02-2026 18:13 HKT
Canadian Prime Minister Mark Carney and India's Prime Minister Narendra Modi shake hands before posing for a photo during the G7 Leaders' Summit in Kananaskis, in Alberta, Canada, June 17, 2025. REUTERS/Amber Bracken
India and Canada: trade, energy and diplomacy
WORLD NEWS
25-02-2026 12:04 HKT
India's Prime Minister Narendra Modi delivers a speech at the AI Impact Summit in New Delhi on February 19, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
India chases 'DeepSeek moment' with homegrown AI models
WORLD NEWS
20-02-2026 14:29 HKT
TOPSHOT - India's Prime Minister Narendra Modi (C) takes a group photo with AI company leaders at the AI Impact Summit in New Delhi on February 19, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
World leaders to declare shared stance on AI at India summit
WORLD NEWS
20-02-2026 13:20 HKT
A person stands next to the logo of ChatGPT, an AI-powered chatbot by OpenAI at Bharat Mandapam, one of the venues for AI Impact Summit, in New Delhi, India, February 17, 2026. REUTERS/Bhawika Chhabra
India's Tata signs up OpenAI as customer for data centre business
WORLD NEWS
19-02-2026 15:24 HKT
Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 31, 2026 Bill Gates attends the men's doubles final match between Australia's Jason Kubler and Australia's Marc Polmans and Christian Harrison of the U.S. and Britain's Neal Skupski REUTERS/Tingshu Wang
Bill Gates pulls out of India AI summit; anger mounts over organisational lapses
WORLD NEWS
19-02-2026 14:20 HKT
Visitors crowd to enter a hall at a venue for India AI Impact Summit at Bharat Mandapam in New Delhi, India, February 16, 2026. REUTERS/Bhawika Chhabra
India tells university to leave AI summit after presenting Chinese robot as its own, sources say
WORLD NEWS
18-02-2026 17:59 HKT
This photograph taken on February 12, 2026 shows a worker sorting dismantled electronic parts at 'Ecowork', an e-waste recycling facility in Ghaziabad.
Junk to high-tech: India bets on e-waste for critical minerals
WORLD NEWS
18-02-2026 16:42 HKT
Photo by IDREES MOHAMMED / AFP. This photo illustration shows a person holding a smartphone bearing the logo of X, formerly known as Twitter, in front of the Indian national flag in Bengaluru on January 15, 2026.
India's tougher AI social media rules spark censorship fears
WORLD NEWS
17-02-2026 14:20 HKT
This photo released by Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation shows a wild elephant after it received an elephant contraception vaccine in the Trat province of Thailand, Tuesday, Jan. 27, 2026. (Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation via AP)
Thailand uses a birth control vaccine to curb its elephant population near expanding farms
WORLD NEWS
13-02-2026 13:44 HKT
Smoke rises following an explosion in Tehran, Iran February 28, 2026 in this screen grab taken from video. WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS
US and Israel launch "pre-emptive" attack against Iran
WORLD NEWS
28-02-2026 14:58 HKT
(File photo from Reuters)
Dubai International Airport suspends all flights amid rising Middle East tensions; Hong Kong-Europe tours via Dubai affected
HONG KONG NEWS
18 hours ago
U.S. President Donald Trump visits a Whataburger in Corpus Christi, Texas, U.S., February 27, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
Trump warns some Americans may die amid US strikes in Iran
WORLD NEWS
22 hours ago
