Snake-like robot unveiled for Fukushima debris removal

Read More
AI robot monk unveiled in Japan
25-02-2026 15:41 HKT
'Artists of steel': Japanese swords forge new fanbase
11-02-2026 16:47 HKT
AI romance blooms as Japan woman weds virtual partner of her dreams
17-12-2025 12:36 HKT
Japanese ivory trade attracts fresh global scrutiny
10-12-2025 19:31 HKT
China, inflation could pop Japan PM's bubble
28-11-2025 12:46 HKT
From hair weaves to dagger-toting refs: five sumo facts
26-11-2025 18:48 HKT
Offhand remark, symbolic suit signal long winter for Japan-China ties
20-11-2025 20:42 HKT
US and Israel launch "pre-emptive" attack against Iran
28-02-2026 14:58 HKT