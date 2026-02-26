logo
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

(Video) Masked woman knocks down Taiwanese child at Shibuya Crossing, raises ‘bumping’ concerns

WORLD NEWS
26-02-2026 17:51 HKT
bumpingJapan

Top News
Read More
Soccer Football - Women's Asian Cup 2022 - Final - China v South Korea - D Y Patil Sports Stadium, Navi Mumbai, India - February 6, 2022 China's Wang Shuang and Wang Shanshan hold the trophy and celebrate with team members after the match REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
China chase glory days at Women's Asian Cup as Japan, Australia threat looms
CHINA NEWS
27-02-2026 11:48 HKT
Japan's Prime Minister Sanae Takaichi listens to questions during a budget committee session of the House of Representatives in Parliament in Tokyo on February 27, 2026. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)
Japan PM opposes changing male-only imperial succession
WORLD NEWS
27-02-2026 11:32 HKT
Japan’s Deputy Chief Cabinet Secretary Masanao Ozaki speaks during a press conference during the prime minister’s office in Tokyo, Wednesday, Feb. 25, 2026. (Kyodo News via AP)
Japan demands swift release of national detained in Iran
WORLD NEWS
25-02-2026 20:16 HKT
A 'robot priest' wearing a Buddhist robe chants sutras at it beats a wooden fish during its demonstration at Life Ending Industry EXPO 2017 in Tokyo, Japan August 23, 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
AI robot monk unveiled in Japan
WORLD NEWS
25-02-2026 15:41 HKT
China imposes export controls on 20 Japanese entities to curb ‘remilitarization’
CHINA NEWS
24-02-2026 21:17 HKT
The headquarters of Bank of Japan (BOJ) is seen in Tokyo, on Aug. 18, 2023. (AP Photo/Shuji Kajiyama, File)
BOJ may raise rates in March if yen resumes slide, says ex-policymaker
MARKET
23-02-2026 10:45 HKT
Japan to introduce JESTA pre-screening for visa-exempt travellers from 2028
WORLD NEWS
23-02-2026 06:02 HKT
A view of South Korean and Japanese national flags hoisted ahead of the arrival of South Korea's President Yoon Suk Yeol and his wife Kim Keon-hee, at Tokyo International Airport (Haneda Airport) in Tokyo, Japan March 16, 2023. (Reuters/File)
South Korea protests Japanese event over disputed islands
WORLD NEWS
22-02-2026 14:40 HKT
Japan's core inflation slows to 2-year low, complicates BOJ rate-hike timing
MARKET
20-02-2026 11:22 HKT
A crowd of tourists are seen at Kiyomizu-dera temple in Kyoto, western Japan March 30, 2023. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Chinese visitors to Japan slump as spat rumbles on
CHINA NEWS
18-02-2026 17:04 HKT
Smoke rises following an explosion in Tehran, Iran February 28, 2026 in this screen grab taken from video. WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS
US and Israel launch "pre-emptive" attack against Iran
WORLD NEWS
28-02-2026 14:58 HKT
(File photo from Reuters)
Dubai International Airport suspends all flights amid rising Middle East tensions; Hong Kong-Europe tours via Dubai affected
HONG KONG NEWS
18 hours ago
U.S. President Donald Trump visits a Whataburger in Corpus Christi, Texas, U.S., February 27, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
Trump warns some Americans may die amid US strikes in Iran
WORLD NEWS
22 hours ago
