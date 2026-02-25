logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Head of France's Versailles Palace to take over Louvre: source to AFP

WORLD NEWS
18 mins ago
logo
logo
logo
Photo by LUDOVIC MARIN / AFP President of Chateau de Versailles Christophe Leribault arrives at the Elysee Palace, in Paris on February 27, 2024.
Photo by LUDOVIC MARIN / AFP President of Chateau de Versailles Christophe Leribault arrives at the Elysee Palace, in Paris on February 27, 2024.
FranceVersailles Palacetake overLouvre

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Frenchman offers to split lottery winnings with thieves who stole his card to buy winning ticket
WORLD NEWS
20-02-2026 05:41 HKT
Photo by BLANCA CRUZ / AFP. This photograph shows the Louvre Museum closed as museum workers meet in a general assembly to vote on unions' call for an open-ended strike against increasingly deteriorating working conditions and the declining visitor experience at the world famous museum, in Paris on December 15, 2025.
Water leak and ticket fraud charges add to Louvre woes
WORLD NEWS
14-02-2026 14:05 HKT
Photo by HANDOUT / US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP This undated photo in an unidentified location provided by the US Justice Department on December 19, 2025 shows Jeffrey Epstein, a wealthy US financier who died in jail in 2019 while awaiting trial for sex trafficking underage girls.
France seeks probe after diplomat cited in Epstein files
WORLD NEWS
11-02-2026 20:28 HKT
Photo by LUDOVIC MARIN / AFP President of the Arab World Institute (IMA) Jack Lang arrives to attend a New Year wishes ceremony at the Elysee palace in Paris on January 4, 2018.
France opens probe of ex-minister Lang after Epstein revelations
WORLD NEWS
07-02-2026 13:29 HKT
Photo by ODD ANDERSEN / AFP Icebergs float in the water off Nuuk, Greenland, on March 7, 2025.
In show of support, Canada, France open consulates in Greenland
WORLD NEWS
06-02-2026 13:14 HKT
A French flag flies above the National Assembly in Paris on day after the second round of the early French parliamentary elections, France, July 8, 2024. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Four people, including two Chinese nationals, arrested in France on suspicion of spying
CHINA NEWS
05-02-2026 20:26 HKT
A customer holds shopping bags with a Shein logo in the first physical space of Chinese online fast-fashion retailer Shein on the day of its opening inside the Le BHV Marais department store, the Bazar de l'Hotel de Ville, in Paris, France, November 5, 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier
France to wage "year of resistance" against Shein and other platforms
WORLD NEWS
05-02-2026 19:27 HKT
Cambodia's Prime Minister Hun Manet attends the retreat session of the 45th ASEAN Summit at the National Convention Centre in Vientiane, Laos, October 9, 2024. REUTERS/Athit Perawongmetha
Cambodia asks France to provide historical evidence to help settle Thai border dispute
WORLD NEWS
05-02-2026 17:42 HKT
Photo by HANDOUT / THE LOUVRE MUSEUM / AFP This handout photograph released on February 4, 2026 shows the crown of Empress Eugenie de Montijo prior to it being damaged during the heist from the Apollo Gallery at the Louvre Museum on October 19, 2025.
Empress's crown dropped in Louvre heist to be fully restored: museum
WORLD NEWS
05-02-2026 10:57 HKT
French food group Danone logo is seen at the company headquarters in Paris, France, February 5, 2024. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo
Nestle widens infant formula recall after France lowers toxin level
WORLD NEWS
04-02-2026 19:14 HKT
Dayo Wong Tze-wah and Sammi Cheng Sau-man join forces for LNY blockbuster Night King. (Film stills)
Night King breaks Hong Kong first-week box office record with $45.89m
ARTS & CULTURE
24-02-2026 14:22 HKT
Adult star Bonnie Blue announces pregnancy weeks after 400-men challenge
WORLD NEWS
24-02-2026 01:01 HKT
(File Photo)
Govt to extend retraining to domestic helpers while prioritizing local workers
HONG KONG NEWS
23-02-2026 20:01 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.