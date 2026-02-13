logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Malaysia forms special committee to probe anti-corruption chief, says communications minister

WORLD NEWS
13-02-2026 15:51 HKT
logo
logo
logo
Police officers stand guard outside the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) headquarters in Putrajaya, Malaysia, July 3, 2018. REUTERS/Lai Seng Sin/File Photo
Police officers stand guard outside the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) headquarters in Putrajaya, Malaysia, July 3, 2018. REUTERS/Lai Seng Sin/File Photo
Malaysiaspecial committeeprobeanti-corruption chiefcommunications minister

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Photo by HANDOUT / US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP This undated photo in an unidentified location provided by the US Justice Department on December 19, 2025 shows Jeffrey Epstein, a wealthy US financier who died in jail in 2019 while awaiting trial for sex trafficking underage girls.
France seeks probe after diplomat cited in Epstein files
WORLD NEWS
11-02-2026 20:28 HKT
Photo by LUDOVIC MARIN / AFP President of the Arab World Institute (IMA) Jack Lang arrives to attend a New Year wishes ceremony at the Elysee palace in Paris on January 4, 2018.
France opens probe of ex-minister Lang after Epstein revelations
WORLD NEWS
07-02-2026 13:29 HKT
Photo by HENRY NICHOLLS / AFP. Police officers exit the residence of Former UK ambassador to the United States, Peter Mandelson, in central London on February 6, 2025.
UK police search properties in Mandelson probe
WORLD NEWS
07-02-2026 11:10 HKT
Photo by HECTOR RETAMAL / AFP A worker is seen during the production process of wind turbines during a government organised tour at Goldwind Technology in Yancheng, in Jiangsu province on October 14, 2020.
China calls EU 'discriminatory' over probe into energy giant Goldwind
CHINA NEWS
04-02-2026 15:17 HKT
Photo by BRENDAN SMIALOWSKI / AFP US President Donald Trump (R) looks on as LA 2028 Chairman Casey Wasserman (L) speaks during an event on creating a White House 2028 Olympics task force in the South Court Auditorium of the White House in Washington, DC, on August 5, 2025.
Move on, says Trump as Epstein files trigger probe into British politician
WORLD NEWS
04-02-2026 12:20 HKT
Photo by HAKIM MUSTAPHA / AFP French national Tom Felix (C) walks with Malaysian immigration officers after he was acquitted on eight drug-related charges at the High Court in Alor Setar on February 3, 2026.
Malaysian court acquits French man on drug charges
WORLD NEWS
03-02-2026 18:00 HKT
Juul previously served as Norway's ambassador to the United Nations, pictured here at a UN meeting in New York in 2022. © Andrew Kelly/Reuters
Norway suspends celebrated diplomat in Epstein probe
WORLD NEWS
03-02-2026 11:51 HKT
Peter Mandelson, former British ambassador to the U.S., attends an interview pre-recorded for the BBC's 'Sunday with Laura Kuenssberg' TV programme, in London, Britain, January 10, 2026. Jeff Overs/BBC/Handout via REUTERS
UK PM orders probe into sacked envoy's Epstein ties
WORLD NEWS
03-02-2026 10:47 HKT
Interim CEO of Coupang's South Korean business Harold Rogers speaks before the media upon his arrival to attend police's questioning over a massive leak of local customer data at Seoul Metropolitan Police Agency in Seoul, South Korea, January 30, 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji
South Korean police to question interim CEO of Coupang in data breach probe
WORLD NEWS
30-01-2026 18:50 HKT
Photo by MOHD RASFAN / AFP. Asian football confederation (AFC) general secretary Windsor John (C) waves as he leaves after a press conference at the Malaysian football association's (FAM) headquarters in Kuala Lumpur on January 28, 2026.
Top Malaysian football officials quit over foreign-born players scandal
WORLD NEWS
28-01-2026 20:27 HKT
Forbes announces HK’s richest 50 with Li Ka-shing securing no.1
WEALTH & INVESTMENT
12-02-2026 16:19 HKT
Nancy Wu steps into supportive wife role before mainland career push
HK & CHINA SHOWBIZ
13-02-2026 15:56 HKT
U.S. President Barack Obama (R) and first lady Michelle Obama (L) greet U.S. President-elect Donald Trump and his wife Melania for tea before the inauguration at the White House in Washington, U.S. January 20, 2017. (Reuters)
Obama deplores lack of shame after Trump racist monkey clip
WORLD NEWS
15 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.