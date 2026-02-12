logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Brazil orders X to 'immediately' block Grok sexualized deepfakes

WORLD NEWS
12-02-2026 15:03 HKT
logo
logo
logo
Photo by MAURO PIMENTEL / AFP This photo illustration shows the social media platform X (former Twitter) app on a smartphone in Rio de Janeiro, Brazil on September 18, 2024.
Photo by MAURO PIMENTEL / AFP This photo illustration shows the social media platform X (former Twitter) app on a smartphone in Rio de Janeiro, Brazil on September 18, 2024.
BrazilX'immediately' blockGroksexualizedeepfakes

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
REUTERS/Kacper Pempel
Whack-a-mole: US academic fights to purge his AI deepfakes
WORLD NEWS
04-02-2026 16:11 HKT
REUTERS/Evelyn Hockstein
Paris prosecutor's cybercrime unit searches X office, Musk summoned
TECH & STARTUP
03-02-2026 18:56 HKT
Lightning strike injures 89 at rally for Brazil's former president
WORLD NEWS
28-01-2026 02:38 HKT
HKEX Group General Counsel & Group Chief Sustainability Officer Paul Chow (right) and B3 Director of International Business Development for Asia and Oceania, Sérgio Gullo (left) signed the MOU in HKEX's Connect Hall. /HKEX
HKEX signs MoU with Brazil's B3 to promote sustainable finance, carbon markets
ESG & CLIMATE
27-01-2026 20:13 HKT
Musk's X investigated by EU over Grok sexualised images after public outcry
WORLD NEWS
27-01-2026 04:37 HKT
xAI and Grok logos are seen in this illustration taken, February 16, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Philippines to end short-lived ban on Musk's Grok chatbot
WORLD NEWS
21-01-2026 13:14 HKT
Photo by IDREES MOHAMMED / AFP This photo illustration shows a person holding a smartphone bearing the logo of Grok, a generative artificial intelligence chatbot developed by US artificial intelligence company xAI in front of the national flags of various countries in Bengaluru on January 15, 2026.
Fury over Grok sexualized images despite new restrictions
WORLD NEWS
16-01-2026 10:59 HKT
xAI and Grok logos are seen in this illustration taken, February 16, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Elon Musk's Grok faces global scrutiny for sexualised AI deepfakes
WORLD NEWS
15-01-2026 19:35 HKT
Photo by SAUL LOEB / AFP US President Donald Trump delivers commencement remarks at the University of Alabama in Tuscaloosa, Alabama, on May 1, 2025.
Trump embraces AI deepfakes in political messaging
WORLD NEWS
15-01-2026 16:35 HKT
A poster featuring an image of US billionaire and businessman Elon Musk, calling for users of his X social media platform to delete their accounts due to the AI chatbot Grok's image-creation feature, is pictured installed in a bus stop by activists from UK collective 'Everyone Hates Elon', in London on January 13, 2026. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Musk's Grok barred from undressing images after global backlash
WORLD NEWS
15-01-2026 12:22 HKT
Forbes announces HK’s richest 50 with Li Ka-shing securing no.1
WEALTH & INVESTMENT
12-02-2026 16:19 HKT
Nancy Wu steps into supportive wife role before mainland career push
HK & CHINA SHOWBIZ
13-02-2026 15:56 HKT
U.S. President Barack Obama (R) and first lady Michelle Obama (L) greet U.S. President-elect Donald Trump and his wife Melania for tea before the inauguration at the White House in Washington, U.S. January 20, 2017. (Reuters)
Obama deplores lack of shame after Trump racist monkey clip
WORLD NEWS
15 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.