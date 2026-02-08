logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Energy buildup beneath seabed could trigger mega earthquake off Hokkaido ‘at any time’, researchers warn

WORLD NEWS
17 mins ago
logo
logo
logo
Hokkaidoearthquakemega

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Truck collides with JR train in Hokkaido, injuring 4 Chinese nationals
WORLD NEWS
26-01-2026 23:54 HKT
2 Chinese skiers rescued after falling off 150m cliff in Hokkaido
WORLD NEWS
18-01-2026 23:39 HKT
Magnitude 5.7 earthquake hits off Hokkaido coast
WORLD NEWS
15-01-2026 07:01 HKT
5-year-old boy dies after arm trapped in ski resort elevator in Hokkaido
WORLD NEWS
29-12-2025 01:59 HKT
(Online photo from Facebook)
HK feels tremors after magnitude 6.7 quake hits Taiwan: Observatory
HONG KONG NEWS
28-12-2025 13:21 HKT
Photo taken from a Kyodo News airplane shows a collapsed road in Tohoku. Reuters
Japan issues unprecedented quake warning, cites risk of tremor killing up to 300,000
WORLD NEWS
10-12-2025 02:56 HKT
Holograms, which show different images and colours depending on the angle at which they are viewed, are seen on the new Japanese 1,000 yen banknote as the new note is displayed at a currency museum of the Bank of Japan, on the day the new notes of 10,000 yen, 5,000 yen and 1,000 yen went into circulation, in Tokyo, Japan July 3, 2024. REUTERS/Issei Kato/Pool/File Photo
Yen resilient after earthquake hits Japan, Fed and RBA in view
MARKET
09-12-2025 10:37 HKT
Traffic is restricted on a road following the issuance of a tsunami warning in Rikuzentakata, Iwate Prefecture, Japan, December 9, 2025, in this photo taken by Kyodo. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
Japan lifts tsunami warning after 7.5-magnitude earthquake
WORLD NEWS
09-12-2025 09:50 HKT
A Chinese national flag flutters outside the U.N. building during the U.N. Commission on Narcotic Drugs annual meeting in Vienna, Austria, March 10, 2025. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo
Magnitude 6.0 earthquake strikes China's Xinjiang region
CHINA NEWS
04-12-2025 16:25 HKT
source: GSUS
Magnitude 6.5 quake hits Indonesia's Papua: USGS
WORLD NEWS
16-10-2025 17:35 HKT
First photos of Epstein after jail suicide released, autopsy details revealed
WORLD NEWS
05-02-2026 04:36 HKT
Sophia Loren restaurant in Hong Kong closes first-floor dining outlet after less than two years
HONG KONG NEWS
06-02-2026 15:23 HKT
(File photo)
Dalai Lama's name appears 168 times in latest Jeffrey Epstein documents
WORLD NEWS
07-02-2026 10:49 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.