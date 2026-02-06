logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Japan's 'Iron Lady' Takaichi forges stunning election win

WORLD NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
Photo: Reuters
Photo: Reuters
JapanElectionTakaichi

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Japan's Prime Minister and leader of the ruling Liberal Democratic Party (LDP), Sanae Takaichi, speaks during an election campaign event ahead of the February 8 snap election, in Tokyo, Japan, February 7, 2026. (Reuters)
Japan's Takaichi aims for blizzard of votes in rare winter election
WORLD NEWS
14 hours ago
Facebook, TikTok, Twitter, YouTube and Instagram apps are seen on a smartphone in this illustration taken, July 13, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Japan taps Meta to help search for abuse of Olympic athletes
WORLD NEWS
06-02-2026 18:51 HKT
Photo by STR / JIJI PRESS / AFP Takeyuki Inagaki, the head of the Tokyo Electric Power Company's Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant speaks during a press conference in Kariwa Village, Niigata Prefecture on February 6, 2026.
Japan to restart world's biggest nuclear plant
WORLD NEWS
06-02-2026 14:56 HKT
Japanese Prime Minister Sanae Takaichi gestures as U.S. President Donald Trump speaks, aboard the aircraft carrier USS George Washington, during a visit to U.S. Navy's Yokosuka base in Yokosuka, Japan, October 28, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
Trump endorses Japan's Takaichi ahead of Sunday election
WORLD NEWS
06-02-2026 09:52 HKT
TSMC Chairman CC Wei (L) speaks during a meeting with Japan's Prime Minister Sanae Takaichi (R) at the Prime Minister's Office in Tokyo on February 5, 2026. (Photo by Kazuhiro NOGI / POOL / AFP)
Taiwan's TSMC to produce advanced chips at Japan plant
CHINA NEWS
05-02-2026 15:36 HKT
Japan's Prime Minister Sanae Takaichi (R) smiles and chats with cabinet members before a plenary session of the House of Representatives at the Diet in Tokyo on January 23, 2026. Photo by KAZUHIRO NOGI / AFP
Japan's first woman PM tipped for thumping election win
WORLD NEWS
05-02-2026 15:12 HKT
Photo by HANDOUT / VARIOUS SOURCES / AFP This handout photo taken on January 13, 2026 and released from Japan's Government Public Relations Office via Jiji Press shows South Korea's President Lee Jae Myung (L) and Japan's Prime Minister Sanae Takaichi playing drums, in Nara, Nara Prefecture.
Drumming, selfie-taking Japan PM charms Gen-Z voters
WORLD NEWS
04-02-2026 20:43 HKT
Photo by HANDOUT / JAPAN'S MINISTRY OF DEFENSE / AFP This handout photo taken on February 3, 2026 and received on February 4, 2026 from Japan's Ministry of Defence shows members of the Japan Ground Self-Defence Force's 5th Infantry Regiment, stationed in Aomori Prefecture, carrying out snow removal work in a town within Aomori Prefecture.
Japan warns of avalanches as snow deaths rise to 35
WORLD NEWS
04-02-2026 17:22 HKT
This picture taken on January 8, 2026 shows a sumo wrestler sweeping the sacred clay ring "dohyo" during practice at the Kise sumo stable in Tokyo. Photo by MATHIAS CENA / AFP
Sumo diplomacy: Japan's heavyweight 'soft power' ambassadors
WORLD NEWS
04-02-2026 14:01 HKT
REUTERS/Issei Kato
Japan's Nintendo maintains annual profit, hardware forecasts
MARKET
03-02-2026 16:01 HKT
First photos of Epstein after jail suicide released, autopsy details revealed
WORLD NEWS
05-02-2026 04:36 HKT
Sophia Loren restaurant in Hong Kong closes first-floor dining outlet after less than two years
HONG KONG NEWS
06-02-2026 15:23 HKT
(File photo)
Dalai Lama's name appears 168 times in latest Jeffrey Epstein documents
WORLD NEWS
07-02-2026 10:49 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.