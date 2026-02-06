Japan's 'Iron Lady' Takaichi forges stunning election win

Read More
Japan taps Meta to help search for abuse of Olympic athletes
06-02-2026 18:51 HKT
Japan to restart world's biggest nuclear plant
06-02-2026 14:56 HKT
Trump endorses Japan's Takaichi ahead of Sunday election
06-02-2026 09:52 HKT
Taiwan's TSMC to produce advanced chips at Japan plant
05-02-2026 15:36 HKT
Japan's first woman PM tipped for thumping election win
05-02-2026 15:12 HKT
Drumming, selfie-taking Japan PM charms Gen-Z voters
04-02-2026 20:43 HKT
Japan warns of avalanches as snow deaths rise to 35
04-02-2026 17:22 HKT
Sumo diplomacy: Japan's heavyweight 'soft power' ambassadors
04-02-2026 14:01 HKT
Japan's Nintendo maintains annual profit, hardware forecasts
03-02-2026 16:01 HKT