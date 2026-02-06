Japan to restart world's biggest nuclear plant

Read More
Taiwan's TSMC to produce advanced chips at Japan plant
05-02-2026 15:36 HKT
Japan's first woman PM tipped for thumping election win
05-02-2026 15:12 HKT
Drumming, selfie-taking Japan PM charms Gen-Z voters
04-02-2026 20:43 HKT
Japan warns of avalanches as snow deaths rise to 35
04-02-2026 17:22 HKT
Sumo diplomacy: Japan's heavyweight 'soft power' ambassadors
04-02-2026 14:01 HKT
Japan's Nintendo maintains annual profit, hardware forecasts
03-02-2026 16:01 HKT
Death toll from heavy Japan snow hits 30
03-02-2026 14:20 HKT
H&M to close two stores in HK this month
04-02-2026 20:00 HKT