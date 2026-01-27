logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Trump says he is raising tariffs on certain South Korean imports

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
TrumpTariffsSouth Korea

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Hezbollah leader Naim Qassem gives a televised address during a rally in solidarity with Iran. Reuters
Lebanon's Hezbollah chief says group concerned with confronting US threat against Iran
WORLD NEWS
2 hours ago
Paul Chan.
Hong Kong, South Korea eye mutual ETFs listings: Paul Chan
MARKET
13 hours ago
Zelensky says security guarantees document from US is 100% ready
WORLD NEWS
26-01-2026 04:09 HKT
Canadian Prime Minister Mark Carney meets with President of China Xi Jinping at the Great Hall of the People in Beijing, China on Friday, Jan. 16, 2026. (Reuters)
Trump threatens Canada with 100pc tariff over pending trade deal with China
WORLD NEWS
25-01-2026 11:33 HKT
Photo by CLAUS FISKER / SCANPIX DENMARK / AFP The coffins of two Danish soldiers killed in a suicide attack in Gereshk, Afghanistan, last week, are carried out of a military tranport plane upon its arrival at the Skrydstrup Airport in Jutland, Denmark on March 23, 2008.
UK PM slams Trump for saying NATO troops avoided Afghan front line
WORLD NEWS
24-01-2026 16:49 HKT
U.S. Vice President JD Vance speaks during the annual "March for Life" in Washington, D.C., U.S., January 23, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz
South Korea PM, Vance discuss Coupang dispute and North Korea envoy, media report
WORLD NEWS
24-01-2026 13:38 HKT
Light glows from homes along the shore as the sun sets over the coastline in Nuuk, Greenland, on January 23, 2026.An Air Greenland aircraft rolls along the runway after landing at Nuuk Airport, Greenland, on January 23, 2026. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)
Greenland, Denmark set aside troubled history to face down Trump
WORLD NEWS
24-01-2026 11:11 HKT
U.S. President Donald Trump speaks during a reception with business leaders at the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Trump revokes Canada's invitation to join Board of Peace
WORLD NEWS
23-01-2026 18:54 HKT
WASHINGTON, DC - JANUARY 22: U.S. President Donald Trump walks across the South Lawn after returning to the White House on January 22, 2026 in Washington, DC. Trump attended the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP).
Carney answers Trump: 'Canada doesn't live because of US'
WORLD NEWS
23-01-2026 18:46 HKT
Coupang logo is seen in this illustration taken February 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
South Korea PM tells US lawmakers Seoul is not discriminating against Coupang
WORLD NEWS
23-01-2026 16:48 HKT
Hong Kong aims to extend Victoria Harbour promenade to 34km by 2028
HONG KONG NEWS
25-01-2026 18:00 HKT
(File photo)
Drivers to face $2,000 fines for using over two electronic devices
HONG KONG NEWS
25-01-2026 15:33 HKT
(Online photo)
Between stages: BLACKPINK's Lisa finds zen at HK temple while Rosé serves a bite of passage
HK & CHINA SHOWBIZ
25-01-2026 17:33 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.