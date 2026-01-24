logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

'Jobs, jobs, jobs' the AI mantra in Davos as fears take back seat

WORLD NEWS
4 hours ago
logo
logo
logo
The venue of the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Romina Amato
The venue of the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Romina Amato
JobsAImantraDavosfearsback seat

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
An Intel logo appears in this illustration taken August 25, 2025. REUTERS
Intel struggles to meet AI data center demand, shares drop 13 percent
TECH & STARTUP
23-01-2026 11:22 HKT
A general view of a Taiyuan New Energy Co wind farm, during an organised media tour, in Jiuquan, Gansu province, China October 17, 2024. REUTERS/Tingshu Wang
Davos: China defends wind power strategy after Trump's criticism
CHINA NEWS
22-01-2026 18:55 HKT
Photo by FABRICE COFFRINI / AFP US President Donald Trump gestures during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 21, 2026.
Trump to showcase 'Board of Peace' at Davos after Greenland u-turn
WORLD NEWS
22-01-2026 18:38 HKT
A message reading "AI artificial intelligence", a keyboard, and robot hands are seen in this illustration taken January 27, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
South Korea launches landmark laws to regulate AI, startups warn of compliance burdens
WORLD NEWS
22-01-2026 18:19 HKT
Official Website
Paul Chan promotes HK's advantages to global leaders
MARKET
22-01-2026 15:32 HKT
Photo by FABRICE COFFRINI / AFP US President Donald Trump reacts as he leaves the congress centre during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 21, 2026.
In Davos speech, Trump repeatedly refers to Greenland as 'Iceland'
WORLD NEWS
22-01-2026 11:44 HKT
Apple iPhones are seen inside India's first Apple retail store during a media preview, a day ahead of its launch in Mumbai, India, April 17, 2023. REUTERS
Apple to revamp Siri as a built-in chatbot, Bloomberg News reports
TECH & STARTUP
22-01-2026 10:44 HKT
US Secretary of Commerce Howard Lutnick attends a session during the 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 20, 2026. REUTERS
Lagarde walks out of Lutnick speech in Davos critical of Europe, sources say
MARKET
21-01-2026 22:05 HKT
A message reading "AI artificial intelligence", a keyboard, and robot hands are seen in this illustration taken January 27, 2025. REUTERS
AI to drive employment restructure but not disappearance: China's technology ministry
TECH & STARTUP
21-01-2026 16:58 HKT
Nvidia CEO Huang plans to visit China as he seeks to reopen market, Bloomberg reports
TECH & STARTUP
21-01-2026 11:44 HKT
Brooklyn Peltz Beckham purchases 7,000 sq ft mansion for $81.4mn
OVERSEAS PROPERTIES
21-01-2026 15:46 HKT
PolyU professor said to have received expensive gifts from student
HONG KONG NEWS
23-01-2026 19:44 HKT
Carina Hong
24-Year-old math prodigy Carina Hong recruits legendary mathematician Ken Ono to AI startup
CHINA NEWS
19-01-2026 18:54 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.