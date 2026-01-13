'Serious threat': Indonesia legal reform sparks rights challenges

Read More
Indonesia floods were 'extinction level' for rare orangutans
12-12-2025 19:18 HKT
Starvation fears as more heavy rain threaten flood-ruined Indonesia
06-12-2025 16:33 HKT
Rain forecasts raise fears in flood-hit Indonesia, Sri Lanka
04-12-2025 14:51 HKT
Flood-hit Indonesian regions run low on fuel, funds for relief effort
03-12-2025 21:05 HKT
Frustration in Indonesia as flood survivors await aid
03-12-2025 16:30 HKT
How deforestation turbocharged Indonesia's deadly floods
02-12-2025 19:49 HKT
Migrant domestic workers seek support, solace after Hong Kong fire
01-12-2025 12:34 HKT
Indonesia, Thailand race to find missing as flooding toll rises to 480
30-11-2025 19:01 HKT
21-year-old boss gives staff gold, cash rewards at company dinner
12-01-2026 07:49 HKT