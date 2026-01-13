logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

'Serious threat': Indonesia legal reform sparks rights challenges

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
Photo by ADEK BERRY / AFP This picture taken on December 5, 2022 shows activists holding a protest against the new criminal code outside the parliament building in Jakarta.
Photo by ADEK BERRY / AFP This picture taken on December 5, 2022 shows activists holding a protest against the new criminal code outside the parliament building in Jakarta.
Serious threatIndonesialegal reformrights challenges

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Local ranger Amran Siagian, 39, looks for orangutans in an area that he says is a remnant of illegal logging activity, in the forest of Sipirok, South Tapanuli, North Sumatra province, Indonesia, December 8, 2025. REUTERS/Willy Kurniawan
Indonesia floods were 'extinction level' for rare orangutans
WORLD NEWS
12-12-2025 19:18 HKT
logo
Sources said at least 20 died. AP
Fire breaks out at seven-storey building in Indonesia's Jakarta, 22 dead
WORLD NEWS
09-12-2025 17:42 HKT
A damage bunny doll is being sun-dried next to a villager affected by flash floods clearing mud from his home in Central Tapanuli, North Sumatra province on December 5, 2025. (Photo by DAMAI MENDROFA / AFP)
Starvation fears as more heavy rain threaten flood-ruined Indonesia
WORLD NEWS
06-12-2025 16:33 HKT
A mosque stands at an area hit by deadly flash floods in Palembayan, Agam regency, West Sumatra province, Indonesia, Nov 30, 2025. (Photo: Reuters/Willy Kurniawan)
Indonesian military steps up relief efforts for flood-hit Sumatra; death toll above 860
WORLD NEWS
05-12-2025 18:43 HKT
Photo by ISHARA S. KODIKARA / AFP A damaged house is pictured at the site of a landslide in the aftermath of Cyclone Ditwah, in Warathenna, Kandy on December 4, 2025.
Rain forecasts raise fears in flood-hit Indonesia, Sri Lanka
WORLD NEWS
04-12-2025 14:51 HKT
A drone view of local residents carrying their belongings recovered from their homes in an area affected by a deadly landslide following heavy rains in Malalak, Agam regency, West Sumatra province, Indonesia, December 3, 2025. REUTERS/Willy Kurniawan
Flood-hit Indonesian regions run low on fuel, funds for relief effort
WORLD NEWS
03-12-2025 21:05 HKT
Photo by YT HARIONO / AFP A villagers affected by flash floods walks amongst a pile of logs at Tukka village, Central Tapanuli, North Sumatra province, on December 2, 2025.
Frustration in Indonesia as flood survivors await aid
WORLD NEWS
03-12-2025 16:30 HKT
Photo by REZAN SOLEH / AFP Environmental agency workers clean up piles of logs washed ashore on Padang beach, West Sumatra, on December 2, 2025, after being swept along by the flash floods that struck the region.
How deforestation turbocharged Indonesia's deadly floods
WORLD NEWS
02-12-2025 19:49 HKT
Migrant domestic workers seek support, solace after Hong Kong fire
HONG KONG NEWS
01-12-2025 12:34 HKT
An aerial view shows homes surrounded by flood waters in Kangar in northern Malaysia's Perlis state on November 28. (AFP)
Indonesia, Thailand race to find missing as flooding toll rises to 480
WORLD NEWS
30-11-2025 19:01 HKT
Former Miss Hong Kong 2009 Sandy Lau appointed key anti-crime and charity roles
HONG KONG NEWS
10-01-2026 20:25 HKT
(File Photo)
Hong Kong braces for 13-degree chill next Wed as intense monsoon approaches 
HONG KONG NEWS
19 hours ago
21-year-old boss gives staff gold, cash rewards at company dinner
CHINA NEWS
12-01-2026 07:49 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.