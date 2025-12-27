logo
Russian drones, missiles pound Ukraine ahead of Zelenskiy-Trump meeting

WORLD NEWS
4 hours ago
A firefighter works at the site of an apartment building hit during Russian missile and drone strikes, amid Russia’s attack on Ukraine in Kyiv, Ukraine December 27, 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko
A firefighter works at the site of an apartment building hit during Russian missile and drone strikes, amid Russia’s attack on Ukraine in Kyiv, Ukraine December 27, 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Cambodia's Defence Minister Tea Seiha and Thailand's Defence Minister Natthaphon Narkphanit pose with documents during a special General Border Committee (GBC) meeting at a border checkpoint, in Chanthaburi province, Thailand, December 27, 2025. Agence Kampuchea Press/Handout via REUTERS
Thailand and Cambodia halt fierce border conflict with second ceasefire
WORLD NEWS
3 hours ago
North Korean leader Kim Jong Un (C) visiting major munitions industry enterprises to acquaint himself with the missile and shell production at an undisclosed place in North Korea. (AFP)
N. Korea's Kim stresses shared bloodshed in New Year message to Putin
WORLD NEWS
4 hours ago
File Photo
Police arrest suspect after man stabs 3 women in Paris metro
WORLD NEWS
6 hours ago
The general view of the city of Hargeisa, capital and largest city of the self-proclaimed Republic of Somaliland. (AFP)
Trump says does not back recognizing Somaliland after ally Israel: NY Post
WORLD NEWS
9 hours ago
A drone explodes during a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine December 23, 2025. (Reuters)
Russian drones, missiles pound Ukraine before Zelenskiy-Trump meeting
WORLD NEWS
12 hours ago
Former South Korean President Yoon Suk Yeol arrives at a court to attend a hearing to review his arrest warrant requested by special prosecutors in Seoul, South Korea, July 9, 2025. (Reuters)
South Korea prosecutors request 10-year term for ex-president
WORLD NEWS
26-12-2025 17:11 HKT
A man holds a candle and a sign asking for the release of his brother, during a vigil called by the opposition demanding freedom for political prisoners arrested during protest following the contested re-election of Venezuelan President Nicolas Maduro in Caracas, August 8, 2024. (AFP)
Venezuela releases 99 post-election prisoners on Christmas
WORLD NEWS
26-12-2025 16:08 HKT
The Angkor Wat temple in Siem Reap province. (AFP)
Cambodia says Thailand escalated strikes during border talks
WORLD NEWS
26-12-2025 14:06 HKT
Sanae Takaichi, Japan's prime minister, leaves after a press conference at the prime minister's office in Tokyo, Japan December 17, 2025. Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS
Japan's cabinet approves record $785 billion budget, vows to keep debt in check
WORLD NEWS
26-12-2025 12:12 HKT
U.S. President Donald Trump makes an announcement about the Navy's "Golden Fleet", as Secretary of Defense Pete Hegseth and Secretary of the Navy John Phelan listen, at Mar-a-lago in Palm Beach, Florida, U.S., December 22, 2025. REUTERS/Jessica Koscielniak
US says it struck Islamic State militants in northwest Nigeria
WORLD NEWS
26-12-2025 11:35 HKT
(File Photo)
HK's Mirs Bay named National Outstanding Beautiful Bay
HONG KONG NEWS
26-12-2025 18:14 HKT
Tinted windows for 'southbound cars' spark calls to update HK law
HONG KONG NEWS
26-12-2025 01:38 HKT
HK probes mainland driver for using unauthorized autopilot on first day of cross-border scheme
HONG KONG NEWS
26-12-2025 11:41 HKT
