Opium poppy farming hits 10-year high in war-torn Myanmar

Suu Kyi aide freed in Myanmar junta pre-election amnesty
27-11-2025 20:13 HKT
Myanmar election not free or credible: Thai FM
26-11-2025 15:41 HKT
Myanmar junta says nearly 1,600 foreigners arrested in scam hub raids
23-11-2025 15:44 HKT
War-torn Myanmar embraces solar to tackle power crisis
14-11-2025 09:23 HKT
Myanmar junta says demolishing 150 scam hub buildings
09-11-2025 15:25 HKT
Myanmar scam hub sweep triggers fraudster recruitment rush
04-11-2025 17:02 HKT
Myanmar fireworks festival goers shun politics for tradition
01-11-2025 16:26 HKT
Myanmar arrests three artists for 'disrupting election'
30-10-2025 15:19 HKT
Myanmar invites foreign media coverage of junta-run election
29-10-2025 14:31 HKT
Campaigning begins in Myanmar's junta-run election
28-10-2025 17:45 HKT