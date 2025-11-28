logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

A crystal Faberge egg crafted for Russian royalty is expected to sell for more than $26 million

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
The Winter Egg by Faberge is displayed at Christie’s auction rooms in London, Thursday, Nov. 27, 2025, it is expected to sell for in excess of 20 million UK Pounds when it is auctioned on Dec. 2. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
The Winter Egg by Faberge is displayed at Christie’s auction rooms in London, Thursday, Nov. 27, 2025, it is expected to sell for in excess of 20 million UK Pounds when it is auctioned on Dec. 2. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
A crystal Faberge eggrussiaRussian royaltysell$26 million

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Governor of the Murmansk region Andrei Chibis in Moscow, Russia, November 24, 2025. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
Putin says authorities must 'strengthen' Russian identity in Ukraine
WORLD NEWS
26-11-2025 17:00 HKT
Photo by FABRICE COFFRINI / AFP US Secretary of State Marco Rubio (5th L), US special envoy Steve Witkoff (4th L), US Secretary of the Army Daniel Driscoll (taking his seat) and US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner (L) face the Ukrainian delegation during discussions on a US plan to end the war in Ukraine at the US Mission in Geneva, on November 23, 2025.
Trump sends Witkoff to Moscow in hopes of finalizing Ukraine deal
WORLD NEWS
26-11-2025 12:33 HKT
Photo by GENYA SAVILOV / AFP Former residents of Mariupol, who were forced to leave their homes due to the Russian invasion take part in a meeting in central Kyiv on September 21, 2025, to mark the Day of the city of Mariupol, amid the Russian invasion of Ukraine.
Out of Mariupol: teenagers flee Russian draft in occupied Ukraine
WORLD NEWS
26-11-2025 09:01 HKT
Ukraine peace talks in Geneva. Reuters
US hails progress in Ukraine peace talks but security questions unresolved
WORLD NEWS
24-11-2025 06:38 HKT
(FILES) A picture shows the destroyed Azovstal steel plant in the Russian-controlled Azov Sea port city of Mariupol in southeastern Ukraine on July 14, 2025, amid the ongoing Russian-Ukrainian conflict. (Photo by Olga MALTSEVA / AFP)
Out of Mariupol: teenagers flee Russian draft in occupied Ukraine
WORLD NEWS
20-11-2025 17:16 HKT
A mushroom cloud rises with ships below during Operation Crossroads nuclear weapons test on Bikini Atoll, Marshall Islands in this 1946 handout provided by the U.S. Library of Congress. The United States said on April 25, 2014, it was examining lawsuits filed by the Marshall Islands against it and eight other nuclear-armed countries that accuse them of failing in their obligation to negotiate nuclear disarmament. REUTERS/U.S. Library of Congress/Handout via Reuters/File Photo
Nuclear testing: Why did it stop, why test and who has nuclear weapons?
WORLD NEWS
30-10-2025 18:44 HKT
The Indian national flag flutters ahead of the country's general election, in New Delhi, India, April 16, 2024. REUTERS/Priyanshu Singh
India signs pact with sanctioned Russian firm to build civil aircraft
WORLD NEWS
28-10-2025 21:31 HKT
HKJC. SINGTAO
Hong Kong Jockey Club sells US$1 bln fund stakes to Canada's Dawson Partners: Bloomberg
WEALTH & INVESTMENT
27-10-2025 16:29 HKT
The logo of Chinese drug research and development group WuXi AppTec February 5, 2024. REUTERS
WuXi AppTec Q3 profit jumps, to sell two research arms to Hillhouse for 2.8 billion yuan
MARKET
26-10-2025 20:12 HKT
Vegetarian sausages from Beyond Meat Inc, the vegan burger maker, are shown for sale at a market in Encinitas, California, U.S., June 5, 2019. REUTERS
Beyond Meat short interest surges past 100 percent of public shares, Ortex data shows
MARKET
24-10-2025 11:00 HKT
Tai Po fire death toll reaches 94 as flames re-ignite overnight
BREAKING NEWS
7 hours ago
'I don't think I can take it anymore...' Families tearfully await news of loved ones in Tai Po tragic fire
HONG KONG NEWS
27-11-2025 14:11 HKT
Friends mourn firefighter killed in Tai Po five-alarm blaze
HONG KONG NEWS
27-11-2025 03:13 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.