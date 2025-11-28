logo
Trump says US will soon take action against Venezuelan drug traffickers on land

WORLD NEWS
3 hours ago
U.S. President Donald Trump looks on aboard Air Force One during travel to Palm Beach, Florida, from Joint Base Andrews, Maryland, U.S., November 25, 2025. REUTERS/Anna Rose Layden
U.S. President Donald Trump looks on aboard Air Force One during travel to Palm Beach, Florida, from Joint Base Andrews, Maryland, U.S., November 25, 2025. REUTERS/Anna Rose Layden
Photo by JIM WATSON / AFP US President Donald Trump participates in a video call with military service members from his Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on November 27, 2025, during the Thanksgiving holiday.
US to review immigrant visas as National Guard soldier dies after attack
WORLD NEWS
2 hours ago
Photo by PHILIP FONG / AFP Japan's Prime Minister Sanae Takaichi (L) gestures as US President Donald Trump delivers a speech in front of US Navy personnel on board the US Navy's USS George Washington aircraft carrier at the US naval base in Yokosuka on October 28, 2025.
Japan denies report that Trump told PM not to provoke China on Taiwan
WORLD NEWS
15 hours ago
Japan's Prime Minister Sanae Takaichi speaks to the media after a telephone call with U.S. President Donald Trump, at her official residence in Tokyo, Japan, November 25, 2025. REUTERS/Issei Kato
Trump urged Japan's Takaichi not to aggravate China dispute, sources say
CHINA NEWS
27-11-2025 11:23 HKT
US President Donald Trump, left, and Sanae Takaichi, Japan's prime minister, during a signing ceremony for a document on the implementation of the US Japan trade deal at Akasaka Palace state guest house in Tokyo, Japan, on Tuesday, Oct. 28, 2025. Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS/File Photo
China's top paper urges US to rein in Japan over Taiwan
CHINA NEWS
27-11-2025 10:20 HKT
Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., November 25, 2025. REUTERS/Brendan McDermid
Wall Street opens higher as December Fed rate-cut bets grow
MARKET
26-11-2025 22:46 HKT
Paulette Phillips speaks with Nancy McNealy of KansasWorks during a job fair for federal workers fired in recent weeks through job cuts, organized by the National Treasury Employees Union (NTEU) in Kansas City, Missouri, U.S. March 15, 2025. Phillips is currently a federal employee working at the IRS, she's at the job fair to research backup employment opportunities in the event she is fired. REUTERS/Chase Castor
US weekly jobless claims fall amid steady labor market conditions
MARKET
26-11-2025 22:15 HKT
FILE - Tourists flock to Mather Point at Grand Canyon National Park, Oct. 1, 2025, in Grand Canyon, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin, File)
National Parks to raise fees for millions of international tourists to popular US parks
WORLD NEWS
26-11-2025 14:35 HKT
A load of soybeans is dumped into an elevator hopper during harvest season at Deerfield AG Services grain elevator facility in Massillon, Ohio, U.S., October 7, 2021.REUTERS/Dane Rhys
China buys at least 10 US soybean cargoes in new deals after Trump-Xi call
MARKET
26-11-2025 14:21 HKT
Photo by FABRICE COFFRINI / AFP US Secretary of State Marco Rubio (5th L), US special envoy Steve Witkoff (4th L), US Secretary of the Army Daniel Driscoll (taking his seat) and US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner (L) face the Ukrainian delegation during discussions on a US plan to end the war in Ukraine at the US Mission in Geneva, on November 23, 2025.
Trump sends Witkoff to Moscow in hopes of finalizing Ukraine deal
WORLD NEWS
26-11-2025 12:33 HKT
Photo by HECTOR RETAMAL / AFP A view of the under-construction Rare Earth Industrial Park is seen in Anyuan county, Ganzhou, in eastern China's Jiangxi province on November 21, 2025.
How China leveraged its rare earths dominance over the US
CHINA NEWS
26-11-2025 11:43 HKT
Tai Po fire death toll reaches 94 as flames re-ignite overnight
BREAKING NEWS
5 hours ago
'I don't think I can take it anymore...' Families tearfully await news of loved ones in Tai Po tragic fire
HONG KONG NEWS
22 hours ago
Friends mourn firefighter killed in Tai Po five-alarm blaze
HONG KONG NEWS
27-11-2025 03:13 HKT
