logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Tourists baffled by AI Buckingham Palace Christmas market

WORLD NEWS
2 hours ago
logo
logo
logo
A view shows Buckingham Palace in London, Britain, December 3, 2024. REUTERS/Hannah McKay/File Photo
A view shows Buckingham Palace in London, Britain, December 3, 2024. REUTERS/Hannah McKay/File Photo
TouristsAIBuckingham PalaceChristmas market

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
The logo of Foxconn is pictured on top of a company's building in Taipei, Taiwan October 31, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Taiwan's Foxconn expands AI push with OpenAI deal
CHINA NEWS
22 hours ago
Flags of China and U.S. are displayed on a printed circuit board with semiconductor chips, in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo
Alleged AI chip smuggling to China leads to US calls for chip tracking
CHINA NEWS
21-11-2025 10:50 HKT
Photo by JOEL SAGET / AFP AI chief for Facebook owner Meta Yann LeCun poses during the AI Action Summit in Saclay on February 6, 2025.
Meta chief AI scientist Yann LeCun leaving for startup
WORLD NEWS
20-11-2025 18:17 HKT
Photo from its official website
Ant Group's AI assistant LingGuang surpasses 200,000 downloads in a day
TECH & STARTUP
19-11-2025 15:59 HKT
Elon Musk, Chief Executive Officer of SpaceX and Tesla, gestures as he attends the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at the Porte de Versailles exhibition centre in Paris, France, June 16, 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Elon Musk, Jensen Huang to talk AI at US-Saudi investment forum
WORLD NEWS
19-11-2025 15:43 HKT
AI (Artificial Intelligence) letters are placed on computer motherboard in this illustration taken, June 23, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
English youngsters turn to AI for advice: survey
WORLD NEWS
19-11-2025 13:43 HKT
South Korean President Lee Jae Myung speaks at the National Assembly on November 04, 2025 in Seoul, South Korea. Chung Sung-Jun/Pool via REUTERS
South Korea agrees to join UAE's Stargate AI data centre project
WORLD NEWS
19-11-2025 12:53 HKT
Link Sustainability Lab showcases Link’s smart property management systems, which automate environmental monitoring and deliver targeted solutions.
Green Infrastructure You Can See and Feel
HONG KONG NEWS
19-11-2025 09:00 HKT
The Google logo is seen on the Google house at CES 2024, an annual consumer electronics trade show, in Las Vegas, Nevada, U.S. January 10, 2024. REUTERS/Steve Marcus/File Photo/File Photo
Google boss warns no company immune if AI bubble bursts
WORLD NEWS
18-11-2025 18:05 HKT
Musician Paul McCartney performs during his Got Back tour at SoFi Stadium in Inglewood, California, U.S., May 13, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo
McCartney to release silent AI protest song
WORLD NEWS
18-11-2025 10:21 HKT
Hong Kong drops in English rankings, falling behind Malaysia and the Philippines
HONG KONG NEWS
20-11-2025 20:09 HKT
8 South Asian men charged over fake overseas licenses; two plead guilty
HONG KONG NEWS
21 hours ago
'Dead or asleep?' Viral bus video sparks panic until police uncover truth
HONG KONG NEWS
21-11-2025 11:11 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.