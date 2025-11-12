logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Trump says 'we've had a lot of problems' with France

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
TrumpFranceCHinese student

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP The U.S. Capitol is shown the morning after the Senate passed legislation to reopen the federal government on November 11, 2025 on Capitol Hill in Washington, DC.
Trump claims 'very big victory' as shutdown vote nears
WORLD NEWS
3 hours ago
Photo by HENRY NICHOLLS / AFP People use the entrance to the offices of British broadcaster BBC in London in the late afternoon on November 11, 2025.
BBC must fight, says outgoing chief as Trump threatens to sue
WORLD NEWS
4 hours ago
Air traffic controllers resume operations a day after Hollywood Burbank Airport operated for hours without a staffed control tower due to staffing shortages amid the U.S. government shutdown, in Burbank, California, U.S., October 7, 2025. REUTERS/Daniel Cole/File Photo
Trump threatens air traffic controllers over shutdown absences
WORLD NEWS
11-11-2025 15:37 HKT
Syria's President Ahmed al-Sharaa attends a meeting with Russia's President Vladimir Putin in Moscow, Russia, October 15, 2025. Sputnik/Sergey Bobylyov/Pool via REUTERS
Trump hails Syria's 'tough' ex-jihadist president after historic talks
WORLD NEWS
11-11-2025 09:02 HKT
Trump threatens $1 billion action as BBC apologises for edit error
WORLD NEWS
11-11-2025 01:02 HKT
BBC apologises over Trump speech row after two bosses resign
WORLD NEWS
10-11-2025 22:01 HKT
A Federal Protective Service police officer guards the gate of a ICE facility in Portland, Oregon, U.S. October 26, 2025. REUTERS/John Rudoff/File Photo
US judge rules Trump illegally ordered National Guard to Portland, Oregon
WORLD NEWS
08-11-2025 17:16 HKT
A general view of the G20 Inequality Committee's Report on global inequalities after it was handed over to South Africa's President Cyril Ramaphosa by US economist and recipient of the Nobel Prize in Economic Sciences Joseph Stiglitz, at Tuynhuys in Cape Town on November 4, 2025. (Photo by GIANLUIGI GUERCIA / AFP)
Trump says no US officials to attend G20 in South Africa
WORLD NEWS
08-11-2025 16:58 HKT
A protestor holds a banner reading "Shein profits from the forced labour of the Uyghurs" during the opening of Asian e-commerce giant Shein's first physical store at the Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) department store in Paris on November 5, 2025. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
France moves to suspend Shein website as first store opens in Paris
WORLD NEWS
08-11-2025 15:51 HKT
Volunteers place boxes of food into a truck bed as more than 100 cars visit the Mt. Carmel Veterans Service Center food distribution site, weeks into the continuing U.S. government shutdown, in Colorado Springs, Colorado, U.S., November 7, 2025. REUTERS/Mark Makela
US Supreme Court pauses judge's order requiring Trump to fully fund food aid
WORLD NEWS
08-11-2025 12:10 HKT
Brothers found dead in suspected suicide; elder starved, younger overdosed
HONG KONG NEWS
11-11-2025 14:13 HKT
Russian crypto couple kidnapped and killed in Dubai after failing to pay ransom
WORLD NEWS
12 hours ago
source: online video
Two South Asian students held over Cheung Sha Wan robbery attempt
HONG KONG NEWS
20 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.