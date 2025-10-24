logo
Trump completes demolition of White House East Wing: satellite images

WORLD NEWS
1 hour ago
Photo by HANDOUT / 2025 PLANET LABS PBC / AFP This handout satellite photo obtained on October 23, 2025 from Planet Labs PBC and dated October 23, 2025 shows the White House in Washington, DC, after the demolition of the East Wing.
TrumpdemolitionWhite HouseEast Wing

The American and Chinese flags are photographed on the negotiating table, during a bilateral meeting between the United States and China, in Geneva, Switzerland, May 10, 2025. KEYSTONE/EDA/Martial Trezzini/Handout via REUTERS
US, Chinese officials face off on export controls, Trump tariff threat in Malaysia
CHINA NEWS
2 hours ago
U.S. President Donald Trump prepates to sign an executive order related to the U.S. live entertainment ticketing industry in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., March 31, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
Trump says all trade talks with Canada are terminated
WORLD NEWS
4 hours ago
Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi speaks during a press conference at the prime minister's office in Tokyo, Japan, Tuesday, Oct. 21, 2025. Eugene Hoshiko/Pool via REUTERS
Japan's Takaichi faces early test of defence ambitions with Trump visit
WORLD NEWS
4 hours ago
National Guard members and visitors walk near the White House, weeks into the ongoing U.S. government shutdown, in Washington, D.C., U.S., October 22, 2025. REUTERS/Kylie Cooper
Trump's shutdown pay plan prioritizes security personnel over civilian workers
WORLD NEWS
18 hours ago
U.S. President Donald Trump gestures before boarding Air Force One as he returns to Washington, D.C., in Lossiemouth, Scotland, Britain, July 29, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
Trump heads to Asia aiming to make deals with Xi
WORLD NEWS
23-10-2025 14:03 HKT
Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS
Trump says Chinese leader Xi could have 'big influence' on Putin
CHINA NEWS
23-10-2025 11:02 HKT
A demolition crew takes apart the facade of the East Wing of the White House, where U.S. President Donald Trump's proposed ballroom is being built, in Washington, D.C., U.S., October 21, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
White House East Wing will be torn down fully to make way for Trump ballroom
WORLD NEWS
23-10-2025 10:49 HKT
Trump administration in talks to take stakes in quantum-computing firms, WSJ reports
WEALTH & INVESTMENT
23-10-2025 10:45 HKT
Photo by HANDOUT / US SECRETARY OF DEFENSE PETE HEGSETH'S X ACCOUNT / AFP This screen grab from a video posted by US Defense Secretary Pete Hegseth on his X account on October 22, 2025, shows what Hegseth says is US military forces conducting a strike on a vessel being operated by a "designated terrorist organization conducting narco-trafficking" in the Eastern Pacific Ocean on October 21, 2025.
Trump, Colombia leader trade threats as US strikes boats in Pacific
WORLD NEWS
23-10-2025 09:39 HKT
U.S. President Donald Trump listens as Indian Prime Minister Narendra Modi speaks during a joint press conference at the White House in Washington, D.C., U.S., February 13, 2025. REUTERS/Nathan Howard
Modi and Trump talk trade as India, US seek to repair ties
WORLD NEWS
22-10-2025 19:48 HKT
Central Kowloon Bypass Yau Ma Tei Section to open on Dec 21: sources 
HONG KONG NEWS
22-10-2025 21:59 HKT
Man attacked by 3 knife-wielding assailants in Wan Chai alley
HONG KONG NEWS
23-10-2025 07:08 HKT
Pregnant couple falls to death in Tuen Mun after rejected abortion
HONG KONG NEWS
19-10-2025 18:04 HKT
