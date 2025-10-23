logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Trump's shutdown pay plan prioritizes security personnel over civilian workers

WORLD NEWS
13 mins ago
logo
logo
logo
National Guard members and visitors walk near the White House, weeks into the ongoing U.S. government shutdown, in Washington, D.C., U.S., October 22, 2025. REUTERS/Kylie Cooper
National Guard members and visitors walk near the White House, weeks into the ongoing U.S. government shutdown, in Washington, D.C., U.S., October 22, 2025. REUTERS/Kylie Cooper
Trumpshutdownpay plansecurity personnelcivilian workers

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
U.S. President Donald Trump gestures before boarding Air Force One as he returns to Washington, D.C., in Lossiemouth, Scotland, Britain, July 29, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
Trump heads to Asia aiming to make deals with Xi
WORLD NEWS
6 hours ago
Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS
Trump says Chinese leader Xi could have 'big influence' on Putin
CHINA NEWS
9 hours ago
A demolition crew takes apart the facade of the East Wing of the White House, where U.S. President Donald Trump's proposed ballroom is being built, in Washington, D.C., U.S., October 21, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
White House East Wing will be torn down fully to make way for Trump ballroom
WORLD NEWS
9 hours ago
Trump administration in talks to take stakes in quantum-computing firms, WSJ reports
WEALTH & INVESTMENT
9 hours ago
Photo by HANDOUT / US SECRETARY OF DEFENSE PETE HEGSETH'S X ACCOUNT / AFP This screen grab from a video posted by US Defense Secretary Pete Hegseth on his X account on October 22, 2025, shows what Hegseth says is US military forces conducting a strike on a vessel being operated by a "designated terrorist organization conducting narco-trafficking" in the Eastern Pacific Ocean on October 21, 2025.
Trump, Colombia leader trade threats as US strikes boats in Pacific
WORLD NEWS
10 hours ago
U.S. President Donald Trump listens as Indian Prime Minister Narendra Modi speaks during a joint press conference at the White House in Washington, D.C., U.S., February 13, 2025. REUTERS/Nathan Howard
Modi and Trump talk trade as India, US seek to repair ties
WORLD NEWS
22-10-2025 19:48 HKT
Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi speaks during a press conference at the prime minister's office in Tokyo, Japan, Tuesday, Oct. 21, 2025. Eugene Hoshiko/Pool via REUTERS
Japan's new leader to woo Trump with promises on pickups and soybeans
WORLD NEWS
22-10-2025 17:29 HKT
A view of the dome of the U.S. Capitol building, during a vote in the U.S. House of Representatives on a stopgap spending bill to avert a partial government shutdown that would otherwise begin October 1, on Capitol Hill in Washington, D.C. U.S., September 19, 2025. REUTERS/Kent Nishimura/File Photo
Trump special counsel pick withdraws over 'Nazi streak' comments
WORLD NEWS
22-10-2025 16:50 HKT
Photo by DREW ANGERER / AFP. Heavy machinery tears down a section of the East Wing of the White House as construction begins on President Donald Trump’s planned ballroom, in Washington, DC, on October 21, 2025.
'Music to my ears': Trump brushes off White House demolition critics
WORLD NEWS
22-10-2025 15:20 HKT
A U.S. Justice Department logo or seal showing Justice Department headquarters, known as "Main Justice," is seen behind the podium in the Department's headquarters briefing room before a news conference in Washington, January 24, 2023. REUTERS/Kevin Lamarque
Trump says own Justice Department likely owes him damages
WORLD NEWS
22-10-2025 13:10 HKT
Man attacked by 3 knife-wielding assailants in Wan Chai alley
HONG KONG NEWS
13 hours ago
Aaron Kwok welcomes third princess; spotted driving to hospital
HK & CHINA SHOWBIZ
22-10-2025 18:18 HKT
4 men slashed inside Tsim Sha Tsui convenience store
HONG KONG NEWS
22-10-2025 04:20 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.