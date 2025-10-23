logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Cambodian police arrest 57 South Koreans accused of cyberscams

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
Photo by HANDOUT / AGENCE KAMPUCHEA PRESS (AKP) / AFP
Photo by HANDOUT / AGENCE KAMPUCHEA PRESS (AKP) / AFP
Cambodian policecambodiakoreaSouth Koreanscyberscams

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Chen Zhi. PRINCE GROUP
US-sanctioned businessman Chen Zhi linked to Cuban cigar price surge: Report
WEALTH & INVESTMENT
21-10-2025 20:11 HKT
In this image provided by the Myanmar military on Oct. 19, 2025, soldiers stand next to Starlink machines as they seize KK Park online scam center in Myawaddy township, Karen State, Myanmar. (The Myanmar Military True News Information Team via AP)
Myanmar military shuts down a major cybercrime center and detains over 2,000 people
WORLD NEWS
21-10-2025 15:00 HKT
South Korea's Second Vice Foreign Minister Kim Jin-a (R) arrives for a meeting at the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation building in Phnom Penh on October 17, 2025. Photo by TANG CHHIN SOTHY / AFP
Sixty South Koreans to return home Saturday after Cambodia detention
WORLD NEWS
17-10-2025 12:35 HKT
A member of the Thailand Mine Action Centre (TMAC) demonstrates a PMN-2 mine detonation during a media visit organized by the Royal Thai Army, following a ceasefire between Cambodia and Thailand, in Surin province, Thailand, August 20, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Landmines that sparked Thai-Cambodia clash were likely newly laid, experts say  
WORLD NEWS
16-10-2025 14:44 HKT
Vehicles drive past the Prince International Plaza in Phnom Penh on October 15, 2025. Photo by TANG CHHIN SOTHY / AFP
Cambodia's Prince Group, target of US and UK sanctions
WORLD NEWS
16-10-2025 12:30 HKT
Anutin Charnvirakul, Bhumjaithai Party's leader and prime ministerial candidate, holds an agreement after signing it, during a press conference at the parliament, as the People's Party announced it will back the Bhumjaithai Party to form a government, following the Constitutional Court's removal of Prime Minister Paetongtarn Shinawatra from office for an ethics violation, in Bangkok, Thailand, September 3, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Thai royal officials reject parliament dissolution bid: acting PM
WORLD NEWS
04-09-2025 15:06 HKT
Anutin Charnvirakul, Bhumjaithai Party's leader and prime ministerial candidate, speaks during an interview with Reuters in Bangkok, Thailand, April 10, 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo
Thailand's ruling party seeks snap election to thwart rival's PM bid
WORLD NEWS
03-09-2025 11:05 HKT
Thailand's former Prime Minister Thaksin Shinawatra (C) greets a supporter as he leaves from the Pheu Thai Party headquarters in Bangkok on August 29, 2025. Thailand's Constitutional Court sacked Prime Minister Paetongtarn Shinawatra, daughter of billionaire ex-prime minister Thaksin Shinawatra, and her cabinet on August 29 over her handling of the country's border row with Cambodia, throwing the kingdom into political turmoil. (Photo by Chanakarn LAOSARAKHAM / AFP)
Thailand power vacuum will 'not affect' border security: defence ministry
WORLD NEWS
30-08-2025 17:09 HKT
Suspended Thai Prime Minister Paetongtarn Shinawatra arrives at Government House ahead of the Constitutional Court's verdict in a high-profile ethics case, following a leaked phone conversation between her and Cambodia's former leader Hun Sen, in Bangkok, Thailand, August 29, 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha
Thailand's PM dismissed: What happens next?
WORLD NEWS
29-08-2025 17:05 HKT
Suspended Thai Prime Minister Paetongtarn Shinawatra arrives at Government House ahead of the Constitutional Court's verdict in a high-profile ethics case, following a leaked phone conversation between her and Cambodia's former leader Hun Sen, in Bangkok, Thailand, August 29, 2025. REUTERS/Athit Perawongmetha
Thai court sacks PM Paetongtarn Shinawatra for ethics violationA
WORLD NEWS
29-08-2025 17:02 HKT
Aaron Kwok welcomes third princess; spotted driving to hospital
HK & CHINA SHOWBIZ
21 hours ago
Man attacked by 3 knife-wielding assailants in Wan Chai alley
HONG KONG NEWS
8 hours ago
4 men slashed inside Tsim Sha Tsui convenience store
HONG KONG NEWS
22-10-2025 04:20 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.