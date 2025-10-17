Japan ex-PM Murayama, famous for WW2 apology, dies aged 101

Read More
Data darkness in US spreads a global shadow
15-10-2025 20:06 HKT
Japan man sentenced to death over rare shooting, stabbing murders
14-10-2025 17:55 HKT
Japan's likely next prime minister wrestles coalition backlash
08-10-2025 20:48 HKT
Bear injures two in Japan supermarket, man killed in separate attack
08-10-2025 17:15 HKT
In hometown of Japan's 'Iron Lady', supporters stress a softer side
07-10-2025 17:53 HKT
Japan's Takaichi picks ex-premier Aso as party vice president
07-10-2025 11:39 HKT
New HK Island transit line on track for 2027 construction start
15-10-2025 17:55 HKT