logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Pakistan, Afghanistan agree to temporary truce after fresh fighting, airstrikes

WORLD NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
An Afghan Taliban fighter sit next to an anti-aircraft gun near the Afghanistan-Pakistan border in Spin Boldak, Kandahar Province, following exchanges of fire between Pakistani and Afghan forces in Afghanistan on Oct 15, 2025. (Photo: Reuters/Stringer)
An Afghan Taliban fighter sit next to an anti-aircraft gun near the Afghanistan-Pakistan border in Spin Boldak, Kandahar Province, following exchanges of fire between Pakistani and Afghan forces in Afghanistan on Oct 15, 2025. (Photo: Reuters/Stringer)
pakistanafghanistanfightingborder disputetruce

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Mohammad Ishaq Dar, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Pakistan, speaks during a High-level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution at U.N. headquarters in New York City, U.S., July 28, 2025. REUTERS/Jeenah Moon
Trump's 20-point Gaza plan 'not ours', says Pakistan's foreign minister
WORLD NEWS
03-10-2025 18:11 HKT
An Afghan street vendor speaks on his phone after telecom and internet services resumed in Kabul, Afghanistan, October 1, 2025. REUTERS/Sayed Hassib
Internet and cell phone services resume in Afghanistan
WORLD NEWS
02-10-2025 17:16 HKT
Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif meets with Russian President Vladimir Putin (not pictured) at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China, September 2, 2025. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool/File Photo
Trump holds talks with Pakistan's prime minister in the latest sign of warming relations
WORLD NEWS
26-09-2025 17:38 HKT
U.S. President Donald Trump arrives to attend the 80th United Nations General Assembly, in New York City, New York, U.S., September 23, 2025. REUTERS/Kylie Cooper
Trump to meet Pakistan PM Shehbaz Sharif on Thursday, US official says
WORLD NEWS
25-09-2025 12:09 HKT
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif. Reuters
Saudi Arabia signs a mutual defense pact with nuclear-armed Pakistan after Israel's attack on Qatar
WORLD NEWS
18-09-2025 20:21 HKT
Taliban personnel carry an injured Afghan towards a military helicopter after earthquakes at Mazar Dara village in Nurgal district, Kunar province, in Eastern Afghanistan, on September 2, 2025. The earthquake killed more than 1,400 people and injured over 3,300, Taliban authorities said, making it one of the deadliest in decades to hit the impoverished country. (Photo by Aimal Zahir / AFP)
Searchers retrieve bodies as Afghan quake toll expected to rise
WORLD NEWS
04-09-2025 16:24 HKT
Anutin Charnvirakul, Bhumjaithai Party's leader and prime ministerial candidate, holds an agreement after signing it, during a press conference at the parliament, as the People's Party announced it will back the Bhumjaithai Party to form a government, following the Constitutional Court's removal of Prime Minister Paetongtarn Shinawatra from office for an ethics violation, in Bangkok, Thailand, September 3, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Thai royal officials reject parliament dissolution bid: acting PM
WORLD NEWS
04-09-2025 15:06 HKT
Afghan men walk on the rubble of a damaged house following a deadly magnitude-6 earthquake that struck Afghanistan on Sunday, in Mazar Dara, Kunar province, Afghanistan, September 2, 2025. REUTERS/Sayed Hassib
Afghanistan airdrops commandos to rescue earthquake survivors
WORLD NEWS
03-09-2025 19:57 HKT
Afghan men search for their belongings amidst the rubble of a collapsed house after a deadly magnitude-6 earthquake that struck Afghanistan around midnight, in Dara Mazar, in Kunar province, Afghanistan, September 1. REUTERS/Stringer
Hope dwindles for survivors days after deadly Afghan quake
WORLD NEWS
03-09-2025 14:36 HKT
Anutin Charnvirakul, Bhumjaithai Party's leader and prime ministerial candidate, speaks during an interview with Reuters in Bangkok, Thailand, April 10, 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo
Thailand's ruling party seeks snap election to thwart rival's PM bid
WORLD NEWS
03-09-2025 11:05 HKT
The two missing Filipino domestic helpers were last seen at Lei Muk Shue Estate on the afternoon of October 8.
Police trace missing Filipino helpers to Lei Muk Shue Estate
HONG KONG NEWS
19 hours ago
Gusty winds and sharp cooldown expected as late-season storm nears HK
HONG KONG NEWS
14-10-2025 16:29 HKT
New HK Island transit line on track for 2027 construction start
HONG KONG NEWS
17 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.