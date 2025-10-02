Internet and cell phone services resume in Afghanistan

Read More
Searchers retrieve bodies as Afghan quake toll expected to rise
04-09-2025 16:24 HKT
Afghanistan airdrops commandos to rescue earthquake survivors
03-09-2025 19:57 HKT
Hope dwindles for survivors days after deadly Afghan quake
03-09-2025 14:36 HKT
UN says Afghan quake could impact 'hundreds of thousands'
02-09-2025 19:24 HKT
Afghanistan earthquake kills more than 800, flattens villages
02-09-2025 10:05 HKT
Taliban deny arresting or monitoring Afghans after UK data leak
17-07-2025 21:04 HKT
Hong Kong overnight rate hits 5pc, year's peak
30-09-2025 12:22 HKT