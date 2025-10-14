logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
WORLD NEWS

Trump hails 'tremendous day for Middle East' as leaders sign Gaza declaration

WORLD NEWS
7 mins ago
logo
logo
logo
Photo: AP
Photo: AP
Donald TrumpGaza warpeace summit

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Photo: Reuters
Gaza talks turn to key sticking points between Israel, Hamas
WORLD NEWS
07-10-2025 06:08 HKT
U.S. President Donald Trump looks on as Jerome Powell, his nominee to become chairman of the U.S. Federal Reserve, speaks at the White House in Washington, U.S., November 2, 2017. (Reuters)
Trump says US interest rates should be at least two to three points lower
MARKET
24-06-2025 15:49 HKT
Trump says Fed's Powell must lower interest rate - Truth Social post
MARKET
04-06-2025 20:41 HKT
Ships are seen near a temporary floating pier built to receive humanitarian aid in the Gaza Strip in Gaza Beach, in this handout picture obtained by Reuters on May 18, 2024. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS/File Photo
Biden's Gaza pier injured far more troops than previously known
WORLD NEWS
07-05-2025 14:55 HKT
Former secretary for financial services and the treasury Ceajer Chan Ka-keung (Singtao)
Ex-treasury minister: US tariffs open doors for HK in Europe
HONG KONG NEWS
27-04-2025 14:28 HKT
President Donald Trump holds a signed executive order during an event to announce new tariffs in the Rose Garden of the White House, Wednesday, April 2, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
Trump's trade war and annexation threats have upended Canada's election
WORLD NEWS
24-04-2025 16:47 HKT
US Treasury Secretary Scott Bessent. REUTERS
'F-word bombs' in White House showdown between Elom Musk, Scott Bessent
WEALTH & INVESTMENT
24-04-2025 16:17 HKT
Chinese President Xi Jinping and Azerbaijani President Ilham Aliyev attend a meeting at The Great Hall of The People in Beijing, China, April 23, 2025. IORI SAGISAWA/Pool via REUTERS
China's President Xi says tariffs and trade wars hurt world economic order
CHINA NEWS
23-04-2025 15:23 HKT
South Korea's Minister of Trade - REUTERS/Nathan Howard/File Photo
South Korea holds 'shipbuilding card' in US tariff negotiations, minister says
WORLD NEWS
09-04-2025 17:50 HKT
U.S. and Chinese flags are seen in this illustration taken March 20, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
China plans high-level meet to craft support measures after US tariff hikes, say sources
CHINA NEWS
09-04-2025 16:57 HKT
Indonesian domestic helper in HK turns out to be modern-day Cinderella
HONG KONG NEWS
12 hours ago
Relief at last? Cooler weather forecast for HK
HONG KONG NEWS
12-10-2025 17:36 HKT
Postnatal depression suspected in double death case in Shouson Garden
HONG KONG NEWS
11 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.